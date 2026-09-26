Récord histórico de Perú en Santa Fe 2026: la delegación nacional alcanza las 96 medallas en Argentina

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La delegación peruana continúa sumando logros históricos en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, consolidando una destacada participación en el evento continental que se celebra en Argentina. Los más de 400 deportistas que representan al país han mantenido un ritmo competitivo constante que ubica a la representación nacional en el sexto lugar del medallero general.

Cosecha de preseas y avance en el medallero internacional

Los representantes del comité deportivo destacaron el progreso del contingente patrio, resaltando que la actuación actual supera con amplitud los registros obtenidos en Medellín 2010 y Asunción 2022. Con un acumulado parcial de 96 preseas, distribuidas en 27 de oro, 30 de plata y 39 de bronce, el equipo nacional reafirma el crecimiento sostenido del deporte de alto rendimiento a pocos días de que concluya oficialmente la cita multideportiva.

Las disciplinas más recientes en otorgar triunfos a la delegación fueron la paleta frontón, los deportes electrónicos (Esports) y el fútbol, donde se obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en las etapas finales.

Este rendimiento permite a la delegación peruana ubicarse cómodamente por encima de países de la región como Ecuador, Uruguay y Paraguay, manteniéndose en la pelea por acortar distancias frente a la representación de Venezuela.

🇵🇪 ¡𝗨𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻𝗼!

Perú cierra los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 99 medallas:

🥇 28 de oro

🥈 32 de plata

🥉 39 de bronce



🏆 La mejor campaña en unos Juegos Odesur disputados en el extranjero. pic.twitter.com/yLnILp1HM3 — ipdperu (@ipdperu) September 26, 2026

Dominio sudamericano y alcance del certamen en Argentina

El medallero general de los Juegos Suramericanos continúa liderado de forma holgada por la delegación de Brasil con más de 300 medallas, seguida por la representación anfitriona de Argentina y el equipo de Colombia.

El cuadro de competencia reúne a los 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), entre los que figuran Chile, Bolivia, Panamá, Curazao, Aruba, Guyana y Surinam en las distintas sedes de Santa Fe.

A falta de pocas jornadas para el cierre, la comitiva nacional busca cerrar su participación consolidando su posición histórica en la tabla tras imponerse en finales decisivas dentro del circuito sudamericano.

En ese sentido, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 confirman la evolución del deporte peruano en el plano internacional, dejando un precedente sumamente positivo para las futuras delegaciones del país.