SBS aprueba compra de Diners Club Perú por Banco Pichincha por S/23,4 millones

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El Banco Pichincha Perú recibió la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para avanzar con la adquisición de la totalidad de las acciones de Diners Club Perú. La operación permitirá que la empresa especializada en tarjetas pase a formar parte de la estructura societaria del banco.

SBS autoriza adquisición accionaria

La autorización está contenida en la Resolución SBS N.° 02290-2026, mediante la cual el organismo supervisor aprobó que Banco Pichincha pueda adquirir hasta el 100 % del capital social de Diners Club Perú.

El monto establecido para concretar la operación asciende a S/23 millones 474 mil 937, de acuerdo con la información comunicada por la entidad financiera a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Proceso comenzó en enero

El proceso de adquisición se inició en enero de 2026, cuando el directorio de Banco Pichincha acordó comprar como mínimo el 94,77 % de las acciones de Diners Club Perú. El objetivo era avanzar hacia una integración societaria entre ambas compañías.

Posteriormente, el 26 de mayo, el directorio ratificó la decisión y amplió el alcance de la operación para adquirir hasta el 100 % de las acciones. Para ello, el banco debía obtener previamente la autorización correspondiente de la SBS.

Diners será subsidiaria

Con la autorización otorgada, Diners Club Perú podrá constituirse como subsidiaria de Banco Pichincha, bajo el marco establecido por la Ley General del Sistema Financiero. Esta normativa permite a las empresas bancarias constituir subsidiarias destinadas a determinadas actividades complementarias o auxiliares.

La operación se relaciona con servicios vinculados a tarjetas de crédito y débito, cobros, pagos y transferencias de fondos. Sin embargo, la resolución de la SBS no establece cambios en la marca Diners Club, sus productos actuales ni las condiciones de sus tarjetas.

De esta manera, Banco Pichincha cuenta con la autorización regulatoria necesaria para avanzar en la adquisición del 100 % de Diners Club Perú, operación valorizada en más de S/23 millones y que modificará la estructura societaria de la compañía en el mercado peruano.