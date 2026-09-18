'Jennifer Lopez' fue arrestada por robo en establecimiento: ¿qué se llevó y cuánto está valorizado?

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jennifer Lopez fue mencionada en un curioso caso de robo ocurrido en Estados Unidos, pero no porque la cantante haya tenido problemas con la justicia. Todo empezó cuando la fotografía policial de una mujer detenida en Minnesota se volvió viral por su increíble parecido con la artista.

Mujer fue detenida por supuesto robo

La verdadera protagonista de esta historia es Cyrena Anne Quast, una mujer de 35 años, residente de Saint Cloud, Minnesota, quien fue detenida el 30 de agosto de 2026 en Monticello por un cargo de robo, según el reporte oficial de detenciones del Condado de Wright.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, entre ellos New York Post, Quast habría sido intervenida luego de que presuntamente robara dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas, mercancía valorizada en aproximadamente 580 dólares.

El caso tomó otro rumbo cuando un trabajador del establecimiento habría reconocido a la mujer, pues aparentemente ya la había visto involucrada en otro robo ocurrido días antes. El empleado avisó a la Policía y brindó información que ayudó a ubicarla.

Según los reportes citados, Quast habría admitido el robo y fue registrada por un delito menor grave de robo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo detenida, pues fue liberada al día siguiente mientras el proceso continuaba por los canales correspondientes.

'Jennifer Lopez' fue arrestada por robo en un establecimiento

¿Jennifer Lopez fue arrestada por robo?

Hasta ahí, se trataba de un caso policial ocurrido en una localidad de Minnesota. Pero todo cambió cuando se difundió la fotografía de Anne Quast durante su ingreso al Wright County Jail.

En redes sociales, varios usuarios comenzaron a notar un supuesto parecido con Jennifer Lopez, actualmente de 57 años. Y de ahí en adelante, las comparaciones se fueron por las nubes: aparecieron memes, bromas y comentarios relacionando a la detenida con la famosa cantante.

La propia Jennifer Lopez, por su parte, no fue arrestada, no está involucrada en el caso y no existe una relación conocida entre ella y Cyrena Anne Quast. Hasta el momento, la cantante tampoco se ha pronunciado sobre la curiosa comparación que se volvió viral.

Entonces, Jennifer Lopez no fue arrestada por robo. La detenida fue Cyrena Anne Quast, de 35 años, quien habría sustraído baterías para herramientas valorizadas en unos 580 dólares. Su fotografía policial se volvió viral por las comparaciones con JLo, aunque la cantante no tiene ninguna relación con el caso.