Señor de los Milagros: estas son las fechas y rutas de los cinco recorridos que realizará el Cristo Moreno en octubre

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fe católica en el Perú se expresará próximamente cuando los fieles devotos del Señor de los Milagros realice su tradicional procesión en el mes de octubre. Para este año, la programación contempla que llevará a cabo un total de cinco recorridos que estarán organizadas por el Arzobispado de Lima, el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Los cinco recorridos que realizará el Cristo Morado en octubre

Como parte de su itinerario para el próximo mes, la imagen sagrada del Cristo de Pachacamilla recorrerá las calles de nuestra capital los días 3, 18, 19 y 28 de octubre así como el 1 de noviembre. En ese sentido, con el lema 'Con el Señor de los Milagros y León, abrazamos el corazón, la Iglesia de Lima se encuentra preparando lo que serán las actividades del calendario del Mes Morado.

La primera procesión

El primer recorrido que llevará a cabo el Señor de los Milagros tendrá como fecha el sábado, 3 de octubre . Este iniciará desde el mediodía cuando parta del Santuario de Las Nazarenas y continúe su trayecto por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda. Después, el santo capitalino retornará por la avenida Tacna para retornar a la Iglesia Las Nazarenas.

Primer recorrido del Señor de los Milagros

La segunda procesión

La segunda salida del Cristo Moreno se realizará el domingo 18 de octubre la cual será un poco más extensa en comparación con la primera. En esta ocasión partirá del Templo de Las Nazarenas desde las 6:00 a.m. Posteriormente, recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta ingresar a la Plaza Mayor de Lima.

Cabe señalar que allí se tiene previsto que reciba un homenaje por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispo. Luego se desplazará por los jirones Carabaya y Ucayali, después entrará a la avenida Abancay, posteriormente irá al jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República.

Tras ello seguirá su recorrido por jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará por los jirones Ancash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín hasta llegar a la Iglesia del Carmen de Lima donde pernoctará.

Segundo recorrido del Señor de los Milagros

La tercera procesión

El sábado 19 de octubre , Cristo de Pachacamilla saldrá del Santuario de la Virgen del Carmen para recorrer por el jirón Huánuco, el jirón Puno, el jirón Antonio Bazo para ingresar al Hospital Dos de Mayo, volverá a tomar jirón Antonio Bazo, avenida Grau y nuevamente jirón Huánuco para ingresar al jirón Cangallo y salir nuevamente a la avenida Grau para ingresar al Hospital Almenara.

Procederá a ir por la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, avenida. Abancay, jirón Leticia, a Zavala Loayza, el jirón Miguel Aljovin y la avenida Paseo de la República donde ingresará al Palacio de Justicia para luego retomar la av. Paseo de la República, el jirón Carabaya, rodeará la Plaza San Martín para tomar la avenida Nicolás de Piérola y finalmente la avenida. Tacna para ingresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Tercer recorrido del Señor de los Milagros

La cuarta procesión

El cuarto recorrido está pactado para realizarse el lunes 28 de octubre , en el que Señor de los Temblores saldrá del Santuario de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando luego por la avenida Alfonso Ugarte para ingresar al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos.

Retomará nuevamente la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, el jirón Varela, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros

La quinta y última procesión

El quinto recorrido del Señor de los Milagros será el 1 de noviembre , recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, jirón Chancay, avenida Emancipación y finalmente la avenida Tacna para ingresar al Convento de las Nazarenas.

Quinto recorrido del Señor de los Milagros

Es así que, para el mes de octubre, el Señor de los Milagros realizará cinco recorridos en la capital donde se tiene previsto que su sagrada imagen esté acompañada por miles de fieles devotos.