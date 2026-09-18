Partidos de HOY, viernes 18 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/09/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 18 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Comienza la décima fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:
- 3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos — L1 MAX
- 8:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADT Tarma — L1 MAX
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:
- 2:00 p.m. | Espanyol vs. Elche — DSports
Partidos de Premier League HOY
La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay un partido programado:
- 2:00 p.m. | Brentford vs. Chelsea — Disney+
Partidos de la Serie A HOY
Arranca la quinta jornada del campeonato italiano, hay un partido programado:
- 1:45 p.m. | Monza vs. Sassuolo — Disney+
Partidos de la Bundesliga HOY
Inicia la cuarta fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:
- 1:30 p.m. | Bayern Münich vs. Unión Berlín — ESPN
Partidos de Ligue One HOY
El balón rodará en la quinta fecha del torneo francés, hay un partido programado:
- 1:45 p.m. | Monaco vs. Lens — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay dos partidos programados de pronóstico reservado:
- 4:00 p.m. | Central Córdoba vs. Defensa y Justicia — Disney+
- 7:15 p.m. | Racing vs. Sarmiento — Disney+
Este viernes 18 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.