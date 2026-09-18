RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Agenda futbolera

Partidos de HOY, viernes 18 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, viernes 18 de septiembre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y el Clausura de Argentina tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, viernes 18 de septiembre
Programación de partidos de hoy, viernes 18 de septiembre (Composición: Exitosa)

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 18 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Comienza la décima fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

  • 3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos — L1 MAX
  • 8:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADT Tarma — L1 MAX

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:

  • 2:00 p.m. | Espanyol vs. Elche — DSports

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay un partido programado:

  • 2:00 p.m. | Brentford vs. Chelsea — Disney+

Partidos de la Serie A HOY

Arranca la quinta jornada del campeonato italiano, hay un partido programado:

Alianza Lima: sale a la luz qué pasó en el camerino tras perder el clásico ante Universitario de Deportes
Lee también

Alianza Lima: sale a la luz qué pasó en el camerino tras perder el clásico ante Universitario de Deportes

  • 1:45 p.m. | Monza vs. Sassuolo — Disney+

Partidos de la Bundesliga HOY

Inicia la cuarta fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:

  • 1:30 p.m. | Bayern Münich vs. Unión Berlín — ESPN

Partidos de Ligue One HOY

El balón rodará en la quinta fecha del torneo francés, hay un partido programado:

  • 1:45 p.m. | Monaco vs. Lens — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay dos partidos programados de pronóstico reservado:

Tabla y programación de la fecha 10 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales
Lee también

Tabla y programación de la fecha 10 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales

  • 4:00 p.m. | Central Córdoba vs. Defensa y Justicia — Disney+
  • 7:15 p.m. | Racing vs. Sarmiento — Disney+

Este viernes 18 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

Temas relacionados Alianza Lima Futbol Internacional Liga1 2026 partidos de hoy

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA