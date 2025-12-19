Caso Cócteles: PJ suspende audiencia y fallo sobre proceso contra Keiko se anunciará en los próximos días

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este viernes se realizó en el Poder Judicial la audiencia de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional por el caso Cócteles, anulado en octubre. Se desarrolló con presencia de la Fiscalía y la defensa de Keiko Fujimori y otros acusados, hasta que el juez a cargo la suspendió, anunciando que en los próximos días se sabrá el fallo.

Juez no resolvió el caso

Wilson Verástegui fue el juez encargado, quien no pudo resolver el pedido de archivamiento que solicitaba la defensa. En ese sentido, ordenó al Ministerio Público remitir los hechos fácticos atribuidos a cada uno de los investigados, incluidos los sobreseídos, que deberán ser entregados como máximo, hasta el martes 23 de diciembre.

La información que ha solicitado el magistrado, según el fiscal José Domingo Pérez, es distinta para cada implicado y se encuentra disponible para que se formalice una investigación. Por tal motivo, el integrante del equipo especial 'Lava Jato', precisó que la decisión del TC no debería extenderse a los demás.

Para el juez Verástegui, será necesario que la Fiscalía presente en el mismo expediente y en el plazo establecido, la información necesaria para que se sustente cualquier incidente judicial. Según Domingo Pérez, parte de esta ya había sido remitida, aceptando cumplir con el requerimiento.

El magistrado señaló que el lunes se reanudará la audiencia, una vez tenga los elementos que entregue la parte acusadora y que su decisión será dada a conocer a través de notificaciones en las casillas electrónicas de los abogados defensores. Otra citación contra la lideresa de Fuerza Popular también se definirá.

Domingo Pérez pidió inaplicar fallo del TC

Durante su exposición en la sesión, el integrante del grupo especial 'Lava Jato' pidió inaplicar fallo del TC que anula el caso Cócteles por partir de datos falsos. Precisa que se trata de una sentencia "política y prevaricadora", que ameritará que los magistrados sean denunciados por infracción a la Constitución por el próximo Congreso.

En desarrollo...