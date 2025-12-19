Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia al Hospital de Ate tras presentar complicada crisis hipertensiva

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia al Hospital de Ate-Vitarte luego de presentar una crisis hipertensiva severa. El expresidente estuvo acompañado por personal del INPE para ingresar a este nosocomio donde será atendido.

De momento, el Instituto Nacional Penitenciario no se pronunció respecto a la situación del exmandatario. Sin embargo, Exitosa pudo conocer que este hecho se dio sobre la mañana de este viernes 19 de diciembre en el distrito de Ate.

Todo comenzó cuando Martín Vizcarra se descompensó al interior de su celda en el Penal de Barbadillo. Luego de ello, personal de INPE lo intervino para luego llevarlo de emergencia hasta el Hospital de Ate a bordo de una ambulancia.

Pese al malestar, se observa el expresidente caminando con absoluta normalidad, pero cubierto con una mascarilla y una bata blanca. A su lado, se observa a agentes del INPE quienes resguardaban su seguridad en todo momento.

De acuerdo a Infobae, Martín Vizcarra fue estabilizado al interior de dicho nosocomio y luego fue llevado de vuelta al Hospital de Ate Vitare el cual inauguró hace un tiempo atrás.

Poder Judicial concede apelación a Martín Vizcarra

Es importante precisar que Martín Vizcarra se encuentra recluido actualmente en el Penal de Barbadillo cumpliendo una condena de 14 años por el delito de cohecho pasivo propio por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Justamente, el otrora jefe de Estado presentó un recurso de apelación para que dicha condena sea revisada la cual fue aceptada por el Poder Judicial. Ahora, la Sala de Apelaciones Nacional deberá revisar este recurso luego que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional decidiera elevarlo.

Esto se dio luego que el propio Vizcarra Cornejo utilizara sus redes sociales para alzar su voz de protesta ya que el documento presentado por su defensa legal no recibió la atención que esperaba.

"Doce días de silencio cómplice. Tienen mi apelación congelada cuando la ley exige trámite en 48 horas. Ya no soy candidato, ¿qué más buscan? No usen la excusa de la burocracia; esto es una violación sistemática de mis derechos para sostener una sentencia que se cae a pedazos", indicó días atrás.

En resumen, Martín Vizcarra Cornejo fue trasladado de emergencia al Hospital de Ate luego de sufrir una crisis hipertensiva severa. El expresidente fue llevado por personal del INPE desde su celda en el Penal Barbadillo.