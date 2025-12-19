Donald Trump no descarta guerra con Venezuela y anuncia más incautaciones de flotas petroleras

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela al afirmar que "no lo descarta" en el marco de la creciente presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

En entrevista telefónica con la agencia internacional NBC News, Trump anticipó que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados al país sudamericano, como parte de la ofensiva contra lo que calificó como "terrorismo de drogas" financiado con ingresos petroleros.

"No lo descarto, no" , respondió al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra, añadiendo que habrá más operaciones contra embarcaciones que intenten entrar o salir de puertos venezolanos.

La administración estadounidense ha intensificado en los últimos días su estrategia de bloqueo, ordenando la detención de navíos sancionados y ejecutando más de veinte ataques contra embarcaciones, con un gran saldo de víctimas y alarmas internacionales. Trump evitó precisar si su objetivo final es derrocar a Maduro, pero aseguró que el líder venezolano "sabe exactamente lo que quiero" .

Escalada de tensión

El anuncio de nuevas incautaciones refuerza la presión sobre Caracas y mantiene abierta la posibilidad de un enfrentamiento militar. Trump advirtió que las operaciones dependerán de la "insensatez" de quienes decidan navegar hacia puertos estadounidenses , dejando claro que la estrategia de contención continuará.

La situación se produce en un contexto de sanciones económicas y acusaciones de corrupción contra familiares cercanos al régimen chavista, lo que incrementa la tensión diplomática y la incertidumbre regional.

Mensaje a la nación

El discurso nacional que Trump ofreció en horario estelar había generado expectativa previa, pues se especulaba que anunciaría formalmente una guerra contra Venezuela. Sin embargo, el mandatario se limitó a elogiar su gestión económica y presentar nuevas medidas internas.

Entre ellas destacó el pago de un "dividendo guerrero" de USD 1.776 para un millón y medio de miembros de las fuerzas armadas, financiado —según dijo— con ingresos por aranceles. También criticó a las compañías de seguros de salud y prometió que los ciudadanos podrán comprar pólizas más accesibles y con mejores beneficios.

El mensaje, lejos de confirmar una acción bélica, buscó reforzar la narrativa de éxito económico y proyectar confianza de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde Trump aseguró que espera mantener el control del Congreso.

La advertencia de Trump sobre una posible guerra con Venezuela y la continuidad de las incautaciones petroleras abre nuevos escenarios posibles en la tensión bilateral. Aunque el esperado anuncio bélico no se concretó en su mensaje a la nación, la estrategia de presión se mantiene firme, dejando abierta la incógnita sobre hasta dónde llegará la confrontación.