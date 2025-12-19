Mario Vizcarra tras crisis hipertensiva de Martín Vizcarra: "Su salud se ve comprometida por un abuso judicial"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, sostuvo que la salud de su hermano Martín Vizcarra se ha visto comprometida "por un abuso judicial", ello luego que el expresidente presentara una crisis hipertensiva severa.

Este viernes 19 de diciembre, el expresidente de la República Martín Vizcarra, en horas de la mañana, fue trasladado desde el penal Barbadillo, donde se encuentra recluido, al Hospital de Ate-Vitarte a causa de una crisis hipertensiva severa.

Al respecto, su hermano Mario, quien es candidato presidencial de Perú Primero, informó ello mediante sus redes sociales en el que se mostró tajante por lo sucedido con el exmandatario acusando a la justicia por el agravamiento de su salud.

"Hoy Martín fue trasladado de emergencia por graves temas de salud al Hospital de Ate, que él mismo inauguró. ¡Es desesperante ver cómo su salud se ve comprometida por un abuso judicial!", expresó en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

El exjefe de Estado habría presentado un cuadro de malestar general lo que motivó su derivación a un centro hospitalario de EsSalud. Vizcarra Cornejo estuvo acompañado por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ingresar al nosocomio en el que permanece bajo observación médica.

Trascendió que el exmandatario se descompensó al interior de su celda en el Penal Barbadillo, al llegar al centro de salud se le observó caminando con normalidad con una bata blanca y con una mascarilla.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo informado por Infobae, Martín Vizcarra recibió atención médica en donde fue estabilizado y tras ello retornó al Penal de Barbadillo.

El expresidente de la República cumple una condena de 14 años de prisión por el Poder Judicial tras ser hallado culpable de cometer el delito de cohecho en los casos de 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

De igual manera, su sentencia abarca 730 días de multa y nueve años de inhabilitación para poder ejercer cargos públicos. La acusación señala que habría recibido una suma millonaria valorada en 2.3 millones de soles.

