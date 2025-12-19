María Pía Copello se quiebra y protagoniza EMOTIVA despedida de 'MQM' : "Tres años lindísimos"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello se despidió del programa televisivo 'Mande Quien Mande' (MQM) de América Televisión tras permanecer tres años en la conducción junto a la 'Carlota' (Carlos Vílchez) y Mario Hart. Ahora, irá en busca de cumplir otros sueños y proyectos futuros.

Una emotiva despedida de 'MQM'

La jornada de este viernes 19 de diciembre, previo al cierre del espacio televisivo, la conductora María Pía Copello tomó la palabra y protagonizó una despedida cargada de una emoción total en la que inclusive brotó lágrimas.

En primer lugar, la hermana de la cantante Ana Karina Copello se dirigió a los televidentes para expresar su agradecimiento y permitirle ingresar a sus hogares en las tardes de lunes a viernes.

"Hoy día quisimos hacer esta despedida porque quisimos darle el momento para agradecer tres años lindísimos que lo he pasado aquí. Los voy a extrañar a todos con el alma. Mi esposo está por ahí, gracias por venir", expresó conmovida.

De pronto, fue sorprendida con la aparición de una casaca jean que llevaba en su espalda un dibujo de ella junto a sus compañeros Carlos Vílchez y Mario Hart cuando eran niños.

Al ver la indumentaria inmediatamente se dispuso a colocársela y la emoción fue demasiada que terminó al borde las lágrimas al observar la pintura en compañía de sus compañeros de conducción y amigos.

En busca de otros sueños y proyectos

"Gracias por todo me llevo uno de los tres años más lindos de mi vida porque llegó en un momento en el que necesitaba volver a la televisión después de cinco años imagínense no parece tanto tiempo, pero sí había dejado la TV por cinco años", añadió sollozando.

No obstante, la también influencer sostuvo que esta no es una despedida para siempre, sino por el contrario, señaló "nos veremos muy pronto si Dios quiere".

Además, señaló que vendrán muchas sorpresas y que es muy probable que continúe en el canal de Pachacamac, pero en otro programa y horario. "Los días sábados en la noche, pero eso es algo que no podría confirmar", subrayó.

Recordemos que Copello, semanas atrás, sorprendió al anunciar que incursionará en YouTube con un canal de streaming en el que la acompañarán Peter Fajardo, Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, entre otras figuras reconocidas.

