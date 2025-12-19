Precio del dólar este viernes, 19 de diciembre: Así cotiza el tipo de cambio HOY

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en comprar o vender dólares este viernes, 19 de diciembre, lo ideal es conocer el valor actual de esta divisa, de acuerdo a medios confiables como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

El dólar desempeña un papel crucial en la economía peruana, no solo en el comercio internacional, sino también como una moneda de referencia, por lo cual, saber cuál es su precio te permite tomar decisiones más estratégicas que ayuden a cuidar tus finanzas y entender mejor los movimientos del mercado como el comportamiento de los consumidores e inversionistas locales.

En ese marco, una de las entidades del Estado que te permite conocer el precio del día del dólar en Perú, es la Sunat, precisamente sobre el tipo de cambio para la compra y venta, que te mostramos a continuación:

VIERNES, 19 DE DICIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.363 S/ 3.371

¿Subió o bajó el tipo de cambio? Pues bien, según las cifras reveladas líneas más arriba por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se pueda apreciar una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, jueves 18 de diciembre, cuando la compra era de S/3.365 y la venta a S/3.372.

Tipo de cambio del dólar paralelo

El tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio suele estar influenciado en diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias. Por ello, saber cuál es su valor del día es esencial. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.360| Venta S/ 3.375

Así cerró el dólar ayer

El precio del dólar en el país cerró ayer en 3,3680, (con una apertura de 3,3675), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3666, con un máximo de 3,3680 y un mínimo de 3,3640, según lo dio a conocer el BCRP, que, a través de su página oficial publica al final de cada día hábil un informe sobre la fluctuación de esta divisa.

Recuerda que el tipo de cambio varía conforme pasan las horas por distintos factores, entre ellos los siguientes que debes tener en cuenta para no verte sorprendido e identificar cuál es el mejor momento para comprar o vender dólares:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Intervención del BCRP.

Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Oferta y demanda: Si más gente quiere dólares (para importar, viajar, ahorrar), el precio sube. Si quieren soles, baja.

¿Dónde consultar el tipo de cambio?

Además de la página oficial de la Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en entidades como el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

