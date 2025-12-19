Corte de agua programado para el sábado, 20 de diciembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene corte programado del suministro en algunos distritos de Lima Metropolitana este sábado, 20 de diciembre. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

¿Qué distrito no tendrá agua este sábado?

¡Una vez más! La empresa estatal exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones ante el anuncio de la interrupción temporal que realizarán este sábado por trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave del sistema de abastecimiento de agua potable en la capital.

Según precisaron, a través de un mensaje en su canal de difusión de WhatsApp, el objetivo de esta medida es mejorar la calidad del servicio y la operatividad de la red, garantizando condiciones seguras para todos los usuarios y evitar inconvenientes en un futuro.

Algunas de las acciones a realizar el 20 de diciembre son limpiezas de reservorios, que permite mantener la calidad del agua potable en óptimas condiciones para el consumo humano. A continuación el distrito que no contará por algunas horas con este suministro:

Sin agua en Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. El Taro Parcelas 6,7,8. Cuadrante: Pro Parcela 10-I, 1ra etapa, Urb. Puerta de Pro, Urb. Santa Anita.

Urb. El Taro Parcelas 6,7,8. Cuadrante: Pro Parcela 10-I, 1ra etapa, Urb. Puerta de Pro, Urb. Santa Anita. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 368.

Corte de agua en Puente Piedra.

¿Qué hacer si no vuelve el servicio?

Sedapal también recordó a la ciudadanía que si en caso el recurso hídrico no regrese a sus hogares en el horario establecido para este sábado, 20 de diciembre, no duden en comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora para volver a contar con el servicio.

Asimismo, exhortó tomar medidas preventivas ante el corte como el almacenamiento de agua horas previas al anuncio. Asimismo, se dan las siguientes recomendaciones para reducir el impacto de la suspensión, que será temporal:

Protege tus electrodomésticos: Desconecta los electrodomésticos que utilizan agua, como lavadoras y lavavajillas. Vacía el tanque del inodoro si es posible.

Desconecta los electrodomésticos que utilizan agua, como lavadoras y lavavajillas. Vacía el tanque del inodoro si es posible. Prepara un kit con toallitas húmedas , gel antibacterial y otros artículos de higiene personal que no requieran agua.

, gel antibacterial y otros artículos de higiene personal que no requieran agua. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos para evitar el desperdicio de agua.

mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos para de agua. Mantente informado en el portal oficial de Sedapal sobre algún cambio sobre el corte de agua.

Es así como, a través de sus redes sociales, Sedapal reveló que suspenderá el servicio de agua en la capital como en Puente Piedra, por lo que se recomienda tomar previsiones ante esta medida que se ejecutará el sábado, 20 de diciembre.