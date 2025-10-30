"Los Detonadores de Comas": Cae organización criminal con más de 31 mil cartuchos de dinamita

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La PNP continúa realizando operativos en distintas partes de la capital en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao. Esta vez, se desplegó un importante contingente en Lima Norte, específicamente en dos inmuebles de Comas y uno de Carabayllo donde se incautaron más de 30 mil cartuchos de dinamita los cuales era destinados para la extorsión y la minería ilegal.

Caen 'Los Detonadores de Comas' con 35 mil cartuchos de dinamita

A cargo del jefe de la Dirincri, general Marco Conde, y el coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (DIVINCCO), este equipo de la Policía Nacional del Perú allanó esta residencia tras una paciente investigación.

En su interior se dieron con la sorpresa que había más de 30 mil cartuchos de explosivos los cuales eran distribuidos posteriormente a distintas bandas criminales que operan en Lima Norte para amenazar a transportistas y otros negocios extorsionados.

"Ha sido una operación simultanea que la policía ha realizado para lograr sacar de circulación explosivos con los cuales los extorsionadores vienen amedrentando e intimidando a muchas víctimas. Tenemos 3 detenidos y hemos intervenido 2 inmuebles en Comas y uno en Carabayllo incautando un total de 35 mil cartuchos de dinamita. Este material es derivado para la minería ilegal y para las extorsiones", indicó el general.

Comas se ha convertido en uno de los distritos más golpeado por la extorsión.

Bandas ligadas al 'Monstruo' y 'Jorobado' recibían estos explosivos

A su vez, el coronel Cruz Chamba aseguró que diversas bandas criminales adquirían este materia explosivo las cuales estaban ligados a las organizaciones de Erick Moreno Hernández más conocido como 'El Monstruo' y a Adam Smith Lucano Cotrina, conocido en el mundo del hampa como el 'Jorobado'.

Según reveló, dentro de este domicilio de cuatro pisos se había levantado una empresa fraudulenta la cual se encargaba de lavar el dinero producto de las amenazas.

"En este caso la liderada por Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo y su remanentes porque sabemos que este sujeto está detenido en Paraguay, así como la de Adam Smith Lucano Cotrina, alias 'El Jorobado', 'Los Deza', el 'Anti Tren', 'Los Chukys' y prácticamente a todas las organizaciones criminales que requieren de estos artefactos explosivos para causar impacto a los transportistas y demás ciudadanos", añadió

De esta manera, la organización criminal "Los Detonadores de Comas" fueron intervenidos en Comas con más de 35 mil cartuchos de dinamita en su poder los cuales eran destinados para la extorsión y la minería ilegal.