Crisis en Petroperú: Sociedad Peruana de Hidrocarburos considera que debería entregar el oleoducto al sector privado

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante una de las crisis financieras más profundas que atraviesa la empresa estatal petrolera Petroperú en su historia reciente, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, sostuvo que la solución principal sería entregar el oleoducto al sector privado.

"La deuda de Petroperú es vista como soberana en el mercado internacional"

En diálogo con Exitosa, Cantuarias señaló que la compañía de hidrocarburos tiene una extensa deuda proveniente del financiamiento de la inversión de la refinería de Talara, para lo que Petroperú tuvo que "recurrir a una emisión de bonos internacionales y a un préstamo con la cooperación española".

"Técnicamente no es una deuda soberana, sin embargo, para la percepción internacional, lo es. Todas las empresas del Estado en Latinoamérica similares a Petroperú han tenido la misma situación y todo el mercado ha reclamado las deudas", explicó.

Además, recordó que la compañía estatal ha necesitado recibir facilidades por parte del Gobierno para cubrir su necesidad de capital de trabajo, agraviando aun más su situación financiera y no resolviendo los problemas de fondo.

En ese sentido, el titular de la SPH recalcó que el gobierno de José Jerí no volverá a otorgar una facilidad financiera a Petroperú. "Ya está muy claro que en este año no hay recursos para Petroperú, y el próximo año el déficit fiscal es muy retador, es 1.8 y tampoco hay recursos para la empresa", aclaró.

Propuso entregar oleoducto al sector privado

Felipe Cantuarias planteó algunas alternativas para resolver los problemas financieros de Petroperú, en vista de que no habrá aporte del Estado. Una de ellas es que negocie una facilidad financiera con bancos privados, es decir, un "crédito puente de capital de trabajo", ya que la deuda a los productores y proveedores de crudo de petróleo llega a más de 150 millones de dólares.

"Había un compromiso de Petroperú de que esta semana se iba a cancelar parte de la deuda, cosa que no ha ocurrido. Pero además, le debe varios meses al proveedor de gas natural, que es fundamental para la generación de energía en la refinería de Talara", precisó.

Sin embargo, ve más viable que Petroperú pueda incorporar capital privado para sus operaciones, ya que considera que ya "no es factible que un operador pueda venir a trabajar de la mano" con la compañía estatal.

"Recordemos que Petroperú ya ha tenido acuerdos de colaboración con el sector privado. En consecuencia, una de las alternativas en el corto plazo que sí se ha planteado es el oleoducto, que le cuesta al año a Perú 120 millones de dólares al año y no opera, y tiene 2 millones de barriles dentro del tubo" sostuvo.

Por ello, señaló que la única manera en que Petroperú resuelva, "en gran medida", su problema de pérdida, es entregando el oleoducto al sector privado. De esta forma, se ahorra 120 millones de dólares.