Universitario de Deportes apunta a talentoso volante extranjero de Deportivo Garcilaso: ya hubo contacto

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes comenzó a evaluar la incorporación de un habilidoso mediocampista para la temporada 2027. Mientras disputa el Torneo Clausura, la institución sostuvo un acercamiento con el atacante de Deportivo Garcilaso para conocer las condiciones de una eventual contratación. El interés existe, aunque por ahora no se ha concretado una propuesta económica.

Una primera reunión para conocer sus pretensiones

Según informó el periodista Enrique Vega, se trataría de Francisco Arancibia . El encuentro se realizó después del partido entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso, aprovechando la presencia del futbolista en Lima. La conversación permitió a Universitario conocer qué busca el chileno para la siguiente etapa de su carrera

El contacto corresponde a una evaluación inicial: no implica que su incorporación esté acordada ni que haya una negociación formal. Las publicaciones consultadas coinciden en que el jugador interesa al club, pero todavía no hay una oferta sobre la mesa.

🚨🟡 ¿EN LA MIRA DE UNIVERSITARIO? Tras el Boys vs. Garcilaso, la 'U' aprovechó la presencia de Francisco Arancibia en Lima para reunirse por primera vez y conocer sus pretensiones. Aunque aún no hay negociaciones en marcha, el chileno gusta en el club. Su contrato con Deportivo Garcilaso finaliza en diciembre. — Enrique Vega (@enriquevega__) October 28, 2026

¿Quién es Francisco Arancibia?

Arancibia es un extremo chileno de 29 años que se desempeña principalmente por la banda derecha. Llegó a Deportivo Garcilaso para el Torneo Clausura 2025, procedente de Universidad Católica de Chile, y continuó en el conjunto cusqueño para la presente temporada.

Su vínculo con Garcilaso termina en diciembre de 2026, una circunstancia relevante para su futuro. De no renovar, podría incorporarse a otro equipo para 2027 una vez concluido su contrato.

Destacó en la goleada contra Universitario

El atacante tuvo una actuación importante en el triunfo de Deportivo Garcilaso por 4-0 sobre Universitario, correspondiente a la fecha 10 del Clausura. En ese encuentro desequilibró por el sector derecho y asistió a Facundo Castelli en uno de los goles del equipo cusqueño.

Su rendimiento también había despertado el interés de Sporting Cristal a mitad de temporada. Sin embargo, esa posibilidad no prosperó y el futbolista permaneció en Garcilaso.

La reunión coloca a Arancibia entre las alternativas que evalúa Universitario para 2027, pero no confirma su llegada. El vencimiento de su contrato y su desempeño en Garcilaso explican el interés crema, mientras queda pendiente saber si el acercamiento se convertirá en una oferta formal.