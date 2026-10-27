Caso Lizeth Marzano: periodista Marisel Linares solicitó archivar investigación en su contra

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La defensa legal de la familia de la deportista fallecida Lizeth Marzano alertó que la periodista Marisel Linares solicitó archivar la investigación que se le sigue en su contra por su presunta vinculación con un acto de encubrimiento luego de reunirse con el implicado en el accidente, Adrián Villar, y el papá de este, su entonces pareja Rubén Villar.

Marisel Linares solicita que se archive investigación en su contra

El fallecimiento de la deportista campeona nacional de apnea causó gran conmoción al país el pasado 15 de febrero de 2026. De acuerdo a las investigaciones el joven Adrián Villar fue acusado como el autor del atropello que acabo con la vida de ella cuando se encontraba realizando ejercicio en San Isidro.

Desde entonces la familia de la víctima se encuentra en búsqueda de justicia, mientras Villar está próximo a cumplir 9 meses en el penal Miguel Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En ese contexto, el caso ha sumado un nuevo capítulo debido a que se realizará una audiencia solicitada por la periodista Marisel Linares, la entonces pareja del padre de Adrián Villar, para archivar la pesquisa en su contra. Recordemos que la mujer de prensa está siendo investigada por encubrimiento personal.

El abogado de la familia Marzano se pronuncia

El abogado de la familia de Lizeth Marzano, Julio Mendoza, dio a conocer que la decisión de Linares correspondería a que busca ser apartada de la investigación. Además cuestionó la estrategia legal de la periodista y sostuvo que ella tenía conocimiento de lo ocurrido cuando se reunió en un parque con Villar y con Rubén Villar, padre del joven y entonces pareja de Linares.

"Para mañana plantean que no ha existido sustracción de la justicia por parte de Marisel Linares. Para nosotros no es admisible, toda vez que recordemos que Marisel Linares sí conocía de los hechos, porque se reúnen en el parque momentos después (...) ¿Qué sucedió allí? Un acto de sustracción, un acto de ocultamiento, entonces no consideramos que esto va a ser admitido por el juez que está viendo la causa en este momento", afirmó.

En conclusión, la periodista Marisel Linares solicitó una audiencia para este miércoles 28 de octubre con la finalidad de que se archive la investigación en su contra por su presunta vinculación con un acto de encubrimiento tras reunirse con el implicado en el accidente Adrián Villar, y el papá de este, su entonces pareja Rubén Villar.