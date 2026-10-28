Fuerte SISMO de magnitud 5.5 sacude la costa de Japón: ¿se activa alerta de tsunami en Perú?

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte sismo de magnitud 5.5 sacudió la costa de Japón, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), a través de su página oficial. Revisa si este movimiento telúrico en el país ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', genera o no una alerta de tsunami en Perú.

Sismo sacudió las costas de Japón: reporte preliminar

Un movimiento telúrico de magnitud 5.5 fue reportado este miércoles 28 de octubre frente a la costa oriental de Japón, generando atención debido a la actividad sísmica que caracteriza al país nipón.

De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro fue localizado aproximadamente a 5 kilómetros al este-sureste de la ciudad Asahi, localizada en la Prefectura de Chiba, a orillas del Océano Pacífico y que tiene gran afluencia de bañistas en su zona.

Asimismo, la institución encargada de realizar un monitoreo constante de las actividades sísmicas a nivel internacional, precisó que el fuerte sismo sentido hoy, tuvo una profundidad de 41.4 kilómetros y ocurrió a las 3:07 p. m.(hora UTC, aprox. las 10:07 a. m. en Perú). Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni víctimas por la magnitud del movimiento telúrico.

USGS revela magnitud del sismo en Japón.

'Cinturón del fuego del Pacífico' tembló: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

Japón se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Por ello, los movimientos telúricos son frecuentes en diferentes puntos del territorio japonés.

En ese marco, ante este nuevo sismo que sacudió la costa del Pacífico, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, a través de su cuenta oficial de X, precisó que el temblor de hoy, 28 de octubre en Japón, no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

DHN descarta alerta de tsunami en Perú.

Recomendaciones ante un fuerte sismo: ¿cómo actuar?

No solo Japón sufre por las constantes actividades sísmicas, sino también los países ubicados en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', entre ellos, Perú. Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad. Además, destacó que se debe mantener la calma durante la evacuación y tener lista una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural.

En ese sentido, la USGS reportó que un fuerte sismo, de magnitud 5.5 sacudió Japón. De acuerdo a la institución estadounidense, el movimiento telúrico se registró a 5 kilómetros al este-sureste de la ciudad Asahi.