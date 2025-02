Comas: Denuncian que bebé habría sufrido quemaduras en el Hospital Sergio Bernales

Nueva denuncia contra el Hospital Sergio Bernales en Comas. Una madre de familia reportó que su bebé recién nacido habría sufrido graves quemaduras cuando las enfermeras intentaron bañarlo.

Según la madre del menor, el personal médico cometió una grave negligencia tras el nacimiento de su bebé. Aparentemente, lo que indica la mujer, las enfermeras del nosocomio de Collique, en Comas, trasladaron al menor para bañarlo con "agua caliente", lo que provocó las quemaduras en su cuerpo.

En comunicación con Exitosa, la abuela del recién nacido reveló mayores detalles de la preocupante situación que atraviesa actualmente su familia y expresó la indignación que sienten tras la respuesta del personal del hospital Sergio Bernales cuando le reclamaron por las heridas generadas en el bebé: "intentaron asegurar que las heridas eran escaldaduras".

"En el hospital, recién hace tres días, nos enteramos de que el bebé fue quemado con agua caliente por una técnica ahí. Esos seis días después de nacido del bebé nos decían que era escaldadura y querían operarlo porque era escaldadura, que la piel estaba mal. (...) Yo creía que era escaldadura, pero ¿qué tan grave puede ser? porque yo he tenido mi hijo y no encontraba solución. ¡Nadie daba solución!" , señaló.

Tras investigar qué pasó realmente, la señora pudo saber que las heridas presentes en el cuerpo de su nieto no eran escaldaduras, sino que eran quemaduras de tercer grado que en el hospital le hicieron al intentar limpiar al menor.

Seguidamente, contó que tras tener conocimiento del terrible suceso, no dudó en confrontar a uno de los doctores que le impedía tener su celular a la mano "por miedo a que difunda el daño que dejó a su nieto". Asimismo, señaló que el director del hospital Sergio Bernales trató de minimizar la situación alegando que solo era "quemadura de primer grado", por lo cual, no dudó en presentar la denuncia respectiva en la comisaría de Collique.

"El director del hospital no me dio ninguna solución. Él mismo me dijo 'si quieres anda denuncia civil o penalmente. Bueno, señora, si no entiendes qué puedo hacer, yo ya le estoy recomendando que a su hija le voy a habilitar una cama acá para que esté junto a su bebé, le darán desayuno, almuerzo, cena, silla de ruedas y le curarán las heridas'. Tiene una quemadura de primer grado, pero no lo es", indicó.