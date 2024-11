Comas: ¡Indignante! Padres de familia denuncian presunto MALTRATO infantil en centro terapéutico

Durante las últimas horas, una denuncia ciudadana viene circulando en las redes sociales. Padres de familia acusan a un centro terapéutico en Comas, dedicado a niños con autismo y otras condiciones, de incurrir en un presunto maltrato infantil contra varios de los pacientes. Por tal motivo, exigen una sanción severa por parte de las autoridades, a fin de que tales actos no queden impunes.

De acuerdo a una serie de videos difundidos en las plataformas digitales, el Centro de Terapias Especiales - CETDIN habría cometido maltratos físicos y psicológicos en agravio de los menores, cuyas edades rondarían entre los 3 y 4 años. El material filmográfico, cuyo contenido es sumamente sensible, muestra a los pequeños en condiciones sumamente cuestionables.

En varios clips, se observa cómo el personal a cargo de los niños actúa de manera brusca contra ellos, amarrándolos con cinta de embalaje en sus sillas. A su vez, se escucha como uno de ellos, presuntamente el encargado principal de este centro, agrede verbalmente a uno de los pequeños. "Mejor deja de llorar, que ya estoy hasta acá", mencionó mientras el niño estalla en llanto.

#URGENTE Padres de familia denuncian a Centro de Terapias Especiales - CETDIN de maltrato infantil en contra de sus hijos con autismo. Los menores eran sometidos a maltratos mediante cinta de embalaje en su boca para que no hablen y en sus piernas para que no se muevan. Además,... pic.twitter.com/DVchtRxAGr

Cabe resaltar que, tras la denuncia realizada, CETDIN no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. Por el contrario, ha decidido bloquear temporalmente sus redes sociales, por lo que ahora ninguna de las plataformas bajo su nombre se encuentran disponibles.

Centro terapéutico cierra sus redes sociales tras denuncia.

A raíz de esta noticia, diversas personas en internet hicieron eco de manera urgente, pidiendo que las autoridades intervengan para que se esclarezca el hecho. Dentro de las exigencias por parte de varias personas, requieren la atención inmediata del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables así como la cartera de Justicia.

"Que impotencia se aprovechan de niños que la mayoría son no verbales ,y no saben expresar lo que pasa, lamentablemente el TEA (trastorno del espectro autista) se convirtió un negocio rentable, donde un centro de salud público no se abastece y las familias buscan alternativas como este donde no te aseguran nada", mencionó un usuario en X.