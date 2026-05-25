¿Habrá alerta de tsunami?: Autoridades de Perú y Chile se pronuncian tras FUERTE SISMO de esta tarde

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este lunes 25 de mayo, el sur del país registró un fuerte movimiento telúrico. De acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 6.5, con el punto de referencia a 240 km al sur de Tacna, con epicentro en la región Antofagasta, Chile.

Tal como ocurre en esta clase acontecimientos, la Marina de Guerra del Perú inició su monitoreo en todo el litoral peruano para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami.

Autoridades peruanas y chilenas se pronuncian

Tras la evaluación correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) emitió un pronunciamiento esta tarde devolver un poco de tranquilidad a todos los peruanos, en especial a quienes residen en los distritos cercanos al litoral.

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad descartó la emisión de una alerta de tsunami para toda la costa del Perú, señalando que el evento sísmico no reúne las condiciones para activar dicha medida de prevención.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

25-05-26 16:52:44

Magnitud: 6.5 Mw

Referencia: 240 KM AL S DE TACNA - TACNA

Profundidad: 129.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/jt5M68zsGz — Hidrografía Perú (@DHN_peru) May 25, 2026

A su vez, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de Chile también hizo lo propio, indicando que las características del sismo no generarán un tsunami en las costas de dicho país.

Asimismo, el reporte del Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del sismo fue 6.9 y se localizó a 20 kilómetros al noreste de Calama.

SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en: https://t.co/SzBA1gT70t — SENAPRED (@Senapred) May 25, 2026

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, las cuales deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia determinada.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del suceso. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.