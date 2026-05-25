UNMSM advierte que la toma del campus amenaza con truncar el semestre y afectar a estudiantes

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un comunicado oficial en el que advierte que la prolongada toma de la Ciudad Universitaria y de las residencias estudiantiles está poniendo en riesgo la continuidad del semestre académico.

La institución alertó que la situación no solo afecta el desarrollo de las clases presenciales, sino también las condiciones básicas de bienestar de los estudiantes que permanecen dentro del campus.

El límite de la virtualidad

La casa de estudios informó que, desde el 12 de mayo, las actividades de pregrado se vienen desarrollando de manera virtual. Sin embargo, la normativa de la SUNEDU establece que los programas presenciales solo pueden tener hasta un 30 % de clases virtuales.

Según el comunicado, al 22 de mayo ya se había consumido gran parte de ese margen, quedando menos de tres semanas antes de alcanzar el tope. Esto significa que, si la toma continúa, el semestre podría quedar truncado, especialmente en asignaturas que requieren prácticas, laboratorios y talleres.

Condiciones de salud de los estudiantes

La universidad también expresó su preocupación por los alumnos que permanecen en la toma, quienes no cuentan con servicios regulares de atención médica, limpieza ni alimentación. Estas carencias ponen en riesgo su salud y permanencia dentro del campus, generando un escenario de vulnerabilidad que agrava la crisis institucional.

⚠️ La UNMSM expresa su preocupación por la situación de los estudiantes dentro de la Ciudad Universitaria y por el riesgo académico que enfrenta el semestre 2026-I debido a los límites de virtualidad establecidos por la SUNEDU. pic.twitter.com/UvhacE0eHh — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) May 25, 2026

Disposición al diálogo

En otro apartado, la UNMSM ratificó su disposición a alcanzar consensos dentro del marco legal y normativo. Informó que se ha acordado una reunión con representantes estudiantiles y la Defensoría del Pueblo, programada para este martes 26 de mayo, con el objetivo de encontrar una salida que permita garantizar la continuidad de las actividades académicas y el funcionamiento de la universidad.

La advertencia se suma a la tensión generada por el rechazo estudiantil al proyecto de ley que habilitaría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores. Para los alumnos, la medida busca beneficiar directamente a la actual rectora, Jerí Ramón, mientras que las autoridades insisten en que la protesta ha sido politizada.

En medio de esta confrontación, el riesgo de perder el semestre se convierte en un punto crítico que trasciende la disputa política y afecta directamente a miles de estudiantes.

El comunicado de la UNMSM coloca el foco en lo que está verdaderamente en juego: la continuidad del semestre académico y la salud de los estudiantes. La advertencia sobre el límite de la virtualidad y la falta de servicios básicos dentro del campus convierte la crisis en un problema urgente que exige soluciones inmediatas.

La reunión con la Defensoría será clave para definir si la universidad logra retomar la normalidad o si la paralización se prolonga, con consecuencias graves para toda la comunidad sanmarquina.