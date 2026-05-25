¿Messi logrará llegar al Mundial 2026 tras su última lesión?: Esto es lo que se sabe

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Lionel Messi al minuto 72 del encuentro entre Inter Miami y Philadelphia Union dejó a millones de hinchas en suspenso. El capitán argentino abandonó el campo con gestos de dolor, justo en el último partido antes de incorporarse a la Selección para disputar el Mundial 2026. La imagen de Messi caminando hacia el vestuario encendió las alarmas en Argentina y en todo el mundo.

Victoria a costa de lesión

El partido, que terminó con victoria 6-4 para Inter Miami, era el último compromiso de Messi en la MLS antes de viajar a Estados Unidos con la Albiceleste. La cercanía del Mundial —a solo tres semanas de su inicio— hizo que la molestia física se interpretara como un posible golpe devastador para las aspiraciones argentinas.

Durante horas, la pregunta fue inevitable: ¿podría Messi perderse el Mundial? La falta de información oficial y el recuerdo de lesiones pasadas alimentaron la preocupación. Los aficionados temían que la "Pulga" no pudiera disputar su sexta Copa del Mundo, un escenario que habría marcado un antes y un después en la historia del torneo.

Momento de la lesión de lionel messi justo antes de el inicio del mundial con argentina pic.twitter.com/yDDAL7xYZa — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) May 25, 2026

La respuesta médica

Finalmente, el parte médico del club norteamericano confirmó este lunes que se trata de una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, una lesión leve que no comprometería su participación en el Mundial, pero cuya recuperación quedará sujeta a su evolución clínica y funcional.

Según fuentes citadas por ESPN, Messi necesitará entre 10 y 14 días de recuperación, lo que le permitirá llegar a tiempo para el debut de Argentina el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Parte Médico de Lionel Messi

El técnico interino de Inter Miami, Ángel Guillermo Hoyos, explicó que el cambio se realizó por precaución, atribuyendo la molestia al cansancio y al estado pesado del campo de juego. "No esperaba que sufriera un problema físico de consideración", aseguró en conferencia de prensa.

Calendario de la Albiceleste

Argentina disputará dos amistosos de preparación en Estados Unidos: el 6 de junio contra Honduras y el 9 de junio frente a Islandia. La expectativa es que Messi se recupere a tiempo, aunque probablemente no participe en estos encuentros para evitar riesgos y estar en su cien porciento cuando inicien los encuentros importantes.

La lesión de Messi fue un susto que puso en vilo a todo un país, pero los resultados médicos dan algo de calma: es más que probable que el capitán logre llegar al Mundial. Aunque seguramente se pierda de los amistosos previos, llegará recuperado para liderar a la Albiceleste en su debut frente a Argelia.

La gran incógnita ahora no es si jugará, sino si podrá hacerlo con el ritmo competitivo necesario para guiar a Argentina en la defensa de su título mundial.