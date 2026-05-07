Villa El Salvador: Incendio de grandes proporciones consume un almacén ubicado en la calle León Dormido

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio código tres se viene registrando en el interior de un almacén ubicado en la calle León Dormido, en el distrito de Villa El Salvador. Cabe señalar que, hasta el lugar de la emergencia se han apersdonado al menos 10 unidades de bomberos.

Voraz siniestro se registra en almacén de Villa El Salvador

Este jueves 7 de mayo, de acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) al promediar las 8 y 56 de la mañana se viene suscitando un voraz siniestro en un almacén que se encuentra localizado en la calle León Dormido.

Además, según la institución en mención para sofocar las llamas de fuego han acudido a la emergencia al menos 10 unidades de bomberos, de ellas se específica que cuatro son autobombas, una ambulancia, una unidad de rescate, dos de tipo escala, una de materiales peligrosos, una auxiliar y otra de tipo autobomba/rescate.

Según información recopilada por nuestro medio el incendio se habría desencadenado en las inmediaciones de un depósito de aceite industrial. En las imágenes difundidas por diversos medios se observa una llamarada inmensa de color oscuro y anaranjado que evidencia la gravedad del hecho.

Por tal razón, por temor a las consecuencias que pueda producir la emergencia, muchas personas han tenido que abandonar las empresas colindantes al lugar de los hechos.

Asimismo, los residentes de la zona han revelado que en reiteradas ocasiones han denunciado ante la Municipalidad de Villa El Salvador la presencia de estos almacenes que aparentemente no tendrían el permiso correspondiente.

Es importante precisar que, cerca de este sector se encuentra un lugar en el que se habitan perritos, se trataría de un albergue en el que los cuidan por lo que también está siendo resguardado. En atnto, tras un arduo trabajo de las autoridades se conoció que el incendio de grandes proporciones fue confinado.

Policía Nacional del Perú se pronuncia tras incendio

Por su parte, la Policía Nacional del Perú informó a través de sus canales oficiales que efectivos de la institución se encuentran en la zona para "brindar apoyo inmediato" asegurando el perímetro, facilitar el tránsito vehicular y colaborando con la evacuación preventiva de los ciudadanos

Ello, con el objetivo de "salvaguardar la integridad de las personas y permitir el trabajo articulado de las unidades de emergencia. Además, señala que las acciones continúan en desarrollo y paralelamente se realizan los esfuerzos para contener la emergencia y evitar su propagación a inmuebles aledaños.

Minsa activa acciones de emergencia

También el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que ante este incendio registrado en un depósito de aceite industrial se activó "acciones de respuesta inmediata para atender la emergencia".

🔴 #AHORA | Ante el incendio registrado en el distrito de Villa El Salvador, ocurrido en un almacén de productos químicos ubicado en la zona de León Dormido, comunidad campesina Llanavilla, el sector Salud activó acciones de respuesta inmediata para atender la emergencia.



El... pic.twitter.com/41RTCSJ6HT — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 7, 2026

La mañana de este jueves 7 de mayo, un incendio de grandes proporciones consume un depósito de aceite industrial en el distrito de Villa El Salvador, hasta donde bomberos acudieron para sofocar el fuego y efectivos policiales también brindan apoyo. Posteriormente, trascendió que el siniestro logró ser confinado.