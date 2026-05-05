¿Experiencia y streaming? Disney busca unificar sus servicios en una sola aplicación

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Con la finalidad de ofrecer mejores experiencias al usuario, la marca internacional Disney se encuentra desarrollando una estrategia que asegure unificar sus servicios en una sola aplicación.

Dentro de esta unificación, se contemplaría la plataforma de streaming que la franquicia distribuye, la tienda oficial y los servicios asociados a la serie de parques temáticos que maneja la marca.

La ambiciosa propuesta supondría una mejora en la experiencia digital

El proyecto, que aún se encuentra en fase inicial, busca crear una plataforma integral que conecte el consumo de contenido con la planificación de viajes y actividades en su ecosistema global.

Según lo comentado por el CEO de la compañía, Josh D'Amaro, este proceso ayudaría a la eliminación de barreras internas entre los diferentes servicios que engloban el universo de Disney.

News: Reports indicate that #Disney is discussing a "super app" that would see each of their already existing apps for parks, shopping, and more combined into Disney+: https://t.co/V9pTscWPXx — LaughingPlace.com (@laughingplace) May 1, 2026

¿De qué manera de organizaría la distribución en la aplicación?

La aplicación denominada "súper app" integraría servicios como Disney+, así como aplicaciones vinculadas a experiencias físicas como los parque temáticos, Disneyland Resort y Disney Cruise Line Navigator.

De concretarse, los usuarios podrían gestionar desde sus dispositivos digitales y en solo lugar el acceso a contenido, como reservas, itinerarios y actividades dentro de parques temáticos y cruceros que forman parte de la empresa.

El desarrollo de esta "súper app" enfrenta retos importantes, especialmente en la integración de sistemas que históricamente han operado de manera independiente dadas las características de cada uno.

Asimismo, plataforma cuenta con su propia infraestructura, bases de datos y lógica operativa, lo que implica un desafío técnico considerable en términos de seguridad, escalabilidad y experiencia de usuario.

Llamado a la acción luego de visitar el contenido por streaming

De llegar a concretarse este proyecto, la marca pondría en marcha una estrategia hacía una experiencia más conectada con las personas que están suscritas a su plataforma.

Teniendo en cuenta ello, ver una película o serie por la plataforma de streaming haría que luego los usuarios vean el acceso en comprar algun producto o programar actividades relacionadas con el universo de la marca.

Asimismo, aunque esta clase de innovación todavía esta en proceso, la compañía deja en claro la intención de mejorar los servicios que ofrece a los usuarios que consumen la serie de contenidos que tienen disponibles.

En conclusión, esta experiencia podría ser un claro ejemplo para otras empresas que poseen un amplio catálogo de servicios como Disney que busca unificar sus servicios en una sola aplicación como parte de su estrategia a largo plazo.