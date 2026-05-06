Suheyn Cipriani figura en el Top 5 de favoritas para consagrarse en el 'Miss Grand International All Stars'

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo peruana Suheyn Cipriani se encuentra próxima a participar del certamen de belleza 'Miss Grand International All Stars' y ha vislumbrado luego de que una de las páginas especializadas más importantes del mundo luego de figurar en el Top 10 como favoritas a consagrarse como ganadora.

Entre las favoritas para ganara prestigioso concurso de belleza

Después de su separación del streamer conocido como 'Macarius', la también influencer peruana fue confimada semanas atrás para representar al Perú, noticia que confirmada por ella misma mediante su cuenta oficial de Instagram.

La modelo de 29 años será la abanderada nacional en el concurso de belleza dirigido por el tailandés Nawat Itsaragrisil en el cual buscará traer la ansiada corona en nuestro país. Hay que mencionar que, este certamen destacó que la presentadora posee "una mentalidad disciplinada y decidida".

Ahora, la destacada página especializada en este tipo de competición llamada 'Las crónicas del concurso de belleza' ha revelado que la también exfigura de ATV fue seleccionada para integrar el Top 5 de las favoritas rumbo al 'Miss Grand International All Stars'.

Cabe señalar que, en este prestigioso ranking internacional, Cipriani se ubica en la posición número 4. En el primer lugar, figura la representante de Armenia, Jiji Gzraryan; en el segundo lugar se ubica Dela Deniya, abanderada de Indonesia; la modelo Francia Cortés, de México y en quinto lugar la ecuatoriana Samantha Quenedit.

El evento 'All Stars', que se celebrará en Bangkok, es una edición inédita que convoca a candidatas con trayectoria comprobada y habilidades que van más allá de la belleza física: comunicación, autenticidad y compromiso social.

La experiencia de Suheyn Cipriani en este tipo de concursos

Para Suheyn Cipriani participar en este tipo concursos de belleza no es un tema nuevo, debido a que la también exintegrante de 'Esto es guerra' cuenta con experiencia en el circuito internacional.

En ese sentido, la modelo peruana fue coronada como Miss Eco International 2019, con este galardón se le abrieron las puertas a nuevos escenarios y a su vez la posicionó como una referente de la belleza nacional así como de las pasarelas.

A poco de participar en el 'Miss Grand International All Stars', Suheyn Cipriani ha sido seleccionada por la prestigiosa página 'Las crónicas del concurso de belleza' en el Top 5 de las favoritas para coronarse como ganadora del reconocido certamen dirigido por el tailandés Nawat Itsaragrisil.