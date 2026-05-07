RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Sin servicio por horas

Corte de LUZ en Lima y Callao el 8 de mayo: Lista completa de distritos afectados y horario de la suspensión

Nuevo corte de luz en Lima y Callao programado para el viernes 8 de mayo. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Corte de luz en Lima y Callao el 8 de mayo.
Corte de luz en Lima y Callao el 8 de mayo. (Composición Exitosa)

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/05/2026

Síguenos en Google News Google News

Corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao: Revisa el cronograma y horarios de las zonas afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el viernes 8 de mayo. ¡Prepárate desde ya!

Motivo del corte de luz el 8 de mayo

La empresa Pluz Energía (antes Enel) anunció una serie de interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a varias zonas de la capital y el primer puerto del país durante el día viernes 8 de mayo. Miles de ciudadanos deberán tomar previsiones ante el corte programado del suministro.

De acuerdo al comunicado de la empresa, el corte de luz se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura en las redes de baja y media tensión, así como asegurar la continuidad del servicio y evitar averías imprevistas en el futuro.

¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz? 

Los cortes no serán totales en cada distrito, sino que se concentrarán en sectores específicos (urbanizaciones, calles o manzanas). Los horarios varían según la complejidad del mantenimiento y te revelamos a continuación, según Pluz:

Sin luz en San Juan de Lurigancho

Corte de agua en Lima el viernes 8 de mayo: Distritos afectados y horarios de Sedapal
Lee también

Corte de agua en Lima el viernes 8 de mayo: Distritos afectados y horarios de Sedapal

  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Prog. Cdad. Mcal. Cáceres Mzs. E6, E7, E8, F11, F12, F13, Asoc. Cabo G.R.P.J. Linares Rojas Mzs. E6, E7, Cdad. Sat. Canto Grande Mzs. E6, E7.

En Ventanilla

  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Las Lomas de Ventanilla Alta Mzs. A, A Prima, A1, C, D, F, G, G Prima, H, I, J, L, M, O, P, Q, A.H. José Gabriel Condorcanqui Mzs. C, D, D Prima, E, F, G, H, I, J.

En Jesús María

  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Jr. Huáscar cdras. 13, 14, Jr. Crnel. Felix Zegarra cdra. 12, Av. Cuba cdras. 11, 12, Jr. Huiracocha cdra. 13, Jr. Lizardo Montero cdra. 12.

En Carabayllo

Corte de luz el 7 de mayo: Estos distritos se quedarán sin electricidad este jueves
Lee también

Corte de luz el 7 de mayo: Estos distritos se quedarán sin electricidad este jueves

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en C.P. Arenilla Mzs. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, C.P. Osoynik Mzs. A, B, D, F, Pro. Viv. Villa Luz Mc. C, Urb. Res. Las Palmeras de Carabayllo Mz. A, Fundo Valle Chillón Mz. A.
  • Desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en C.P. Las Piedritas Mzs. G, H, M.

Sin servicio en el Callao

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Av. Saenz Peña cdras. 5, 6, 7, Jr. Saloom cdra. 1, Jr. Cochrane cdras. 1, 2, Jr. Colón cdras. 6, 7, galerías Acuario, Mercado Central del Callao.

En El Agustino

  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. Viv. Res. Huancayo Mzs. B, C, D, E, V, X, Y, Asoc. Viv. Res. Primavera Mzs. D, E, Fundo Vicentelo situado en el Valle de Ate Mzs. D, E.

En Medio Mundo

  • Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Cliente PM1235 (S:3318592), ubicado en el distrito de Huacho.

Se insta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante el anuncio de corte de luz en al menos siete distritos de Lima y el Callao programado para el viernes 8 de mayo.

Temas relacionados Callao corte de luz distritos Lima Luz Servicio eléctrico

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA