Corte de LUZ en Lima y Callao el 8 de mayo: Lista completa de distritos afectados y horario de la suspensión

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao: Revisa el cronograma y horarios de las zonas afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el viernes 8 de mayo. ¡Prepárate desde ya!

Motivo del corte de luz el 8 de mayo

La empresa Pluz Energía (antes Enel) anunció una serie de interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a varias zonas de la capital y el primer puerto del país durante el día viernes 8 de mayo. Miles de ciudadanos deberán tomar previsiones ante el corte programado del suministro.

De acuerdo al comunicado de la empresa, el corte de luz se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura en las redes de baja y media tensión, así como asegurar la continuidad del servicio y evitar averías imprevistas en el futuro.

¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz?

Los cortes no serán totales en cada distrito, sino que se concentrarán en sectores específicos (urbanizaciones, calles o manzanas). Los horarios varían según la complejidad del mantenimiento y te revelamos a continuación, según Pluz:

Sin luz en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Prog. Cdad. Mcal. Cáceres Mzs. E6, E7, E8, F11, F12, F13, Asoc. Cabo G.R.P.J. Linares Rojas Mzs. E6, E7, Cdad. Sat. Canto Grande Mzs. E6, E7.

En Ventanilla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Las Lomas de Ventanilla Alta Mzs. A, A Prima, A1, C, D, F, G, G Prima, H, I, J, L, M, O, P, Q, A.H. José Gabriel Condorcanqui Mzs. C, D, D Prima, E, F, G, H, I, J.

En Jesús María

Desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Jr. Huáscar cdras. 13, 14, Jr. Crnel. Felix Zegarra cdra. 12, Av. Cuba cdras. 11, 12, Jr. Huiracocha cdra. 13, Jr. Lizardo Montero cdra. 12.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en C.P. Arenilla Mzs. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, C.P. Osoynik Mzs. A, B, D, F, Pro. Viv. Villa Luz Mc. C, Urb. Res. Las Palmeras de Carabayllo Mz. A, Fundo Valle Chillón Mz. A.

Desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en C.P. Las Piedritas Mzs. G, H, M.

Sin servicio en el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Av. Saenz Peña cdras. 5, 6, 7, Jr. Saloom cdra. 1, Jr. Cochrane cdras. 1, 2, Jr. Colón cdras. 6, 7, galerías Acuario, Mercado Central del Callao.

En El Agustino

Desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. Viv. Res. Huancayo Mzs. B, C, D, E, V, X, Y, Asoc. Viv. Res. Primavera Mzs. D, E, Fundo Vicentelo situado en el Valle de Ate Mzs. D, E.

En Medio Mundo

Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Cliente PM1235 (S:3318592), ubicado en el distrito de Huacho.

Se insta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante el anuncio de corte de luz en al menos siete distritos de Lima y el Callao programado para el viernes 8 de mayo.