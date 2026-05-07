Minsa aclara que no hay pasajeros peruanos a bordo del crucero con brote de hantavirus

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, señaló que ningún ciudadano peruano estuvo presente en el crucero donde se reportó el brote de hantavirus que cobró la vida de tres personas.

"Ningún ciudadano peruano ha estado en este crucero. No hay una alarma. Es un evento que ha ocurrido en un crucero. Igual nosotros como Ministerio de Salud tenemos la vigilancia que se hacen en los puertos y aeropuertos", dijo en el programa 'Exitosa Te Escucha'.

Ningún peruano viajaba en el crucero, según Minsa

Un brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius' mantiene en estado de alerta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a los gobiernos de los países que se encuentran por recibir a sus pasajeros a bordo.

Según han indicado las autoridades sanitarias, el virus responsable de los contagios (cinco confirmados y tres sospechosos) es la cepa Andes, la única transmisible entre personas y la que posee la tasa de mortandad más alta.

El hantavirus se transmite a través de roedores infectados, que eliminan el patógeno a través de su orina, heces y su saliva. Mientras las cepas de Asia suelen desencadenar cuadros renales, las identificadas en América del Sur producen un cuadro pulmonar que suele ser letal.

En el caso del brote en el crucero, todo apunta a que el paciente cero contrajo la enfermedad durante su estadía en Ushuaia, en Argentina, país que anteriormente ha reportado cadenas de contagios entre humanos por este virus.

Perú no tiene casos actuales de hantavirus

Ante la preocupación por este brote de la enfermedad, César Munayco recordó que Perú actualmente no registra casos recientes de hantavirus. No obstante, precisó que los pocos contagios que se han identificado ocurrieron principalmente en la Amazonía.

"En el país hemos tenido algunos casos que se han identificado. Estudios serológicos han identificado que 1% de la población de la Amazonía ha tenido una enfermedad de hantavirus. Pero actualmente en el país no tenemos casos identificados", dijo.

Según el Minsa, los casos más recientes de hantavirus en Perú sucedieron en 2014, en el departamento de Loreto. Los pacientes fueron dos hombres y una mujer que habían participado por un circuito turístico por la Amazonía, incluyendo una estadía en un albergue de Puncha, provincia de Maynas.

En adelante, no existen registros oficiales de nuevos casos confirmados de hantavirus en Perú, según los boletines epidemiológicos del Minsa.