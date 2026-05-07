Terror en SMP: Sicarios acaban con la vida de un hombre de más de 10 disparos en la zona de Chuquitanta

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia en distintas partes del Perú parece de nunca acabar. Esta vez, un hombre habría sido ejecutado en un descampado de San Martín de Porres de más de 10 balazos en el rostro. El hecho se habría dado en la madrugada de este jueves 7 de mayo y horas después fue descubierto por los vecinos del lugar.

Hombre habría sido ejecutado en descampado de SMP

De acuerdo a los primeros reportes de la Policía Nacional del Perú, la víctima, que aún no ha sido identificada por las autoridades, habría sido llevado con engaños hasta la zona conocida como Chuquitanta donde ya se han registrado hechos similares.

Cerca de las 3 de la mañana, vecinos señalaron haber escuchado los disparos dentro del descampado. Luego de unas horas, los lugareños se acercaron hasta el lugar confirmando la presencia de un cuerpo sin vida y sin documentos de identidad.

De inmediato, agentes de la comisaría de Pro y el serenazgo de San Martín de Porres llegaron hasta la escena del crimen para cercarla e iniciar con las diligencias de rigor. Según Exitosa pudo conocer, cerca al cuerpo se encontraron decenas de casquillos y otros elementos que confirman la violencia del crimen.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Un hombre fue asesinado de varios disparos en el rostro en San Martín de Porres. Según las primeras investigaciones, la víctima habría sido llevada con engaños hasta un descampado, donde finalmente fue ejecutado por sicarios.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/gjD7Xg3l4f — Exitosa Noticias (@exitosape) May 7, 2026

La víctima portaba un polo de color negro, buzo plomo y zapatillas blancas. De momento, se aguarda por la llegada de integrantes del Ministerio Público para ordenar el levantamiento del cadáver y trasladarlo posteriormente a la Morgue Central de Lima.

Asesinados recurrentes en Chuquitanta

Esta no es la primera vez que ocurre un incidente similar en este punto de San Martín de Porres. En el 2025 y en pleno estado de emergencia, casi una decena de personas fueron encontradas sin vida e incluso varias de ellas presentaban signos de tortura.

Según información a la que Exitosa pudo acceder, este lugar se ha convertido en una especie de zona de ejecución para las diversas bandas criminales que operan en Lima Norte. Y es que este descampado no cuenta con una buena iluminación lo que sería aprovechado por los criminales para cometer sus fechorías.

A raíz de esta situación, los vecinos han alzado su voz de protesta en más de una oportunidad exigiendo a la municipalidad de su distrito y a los agentes de la comisaría de Pro a tomar cartas en el asunto para ponerle fin a estos crímenes.

En resumen, un hombre perdió la vida a manos de sicarios tras recibir más de 10 disparos en la zona conocida como Chuquitanta en San Martín de Porres.