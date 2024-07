Comunidad nativa de Atalaya denuncia abandono por parte del Estado: "Reina el hambre y el sufrimiento"

En entrevista con Exitosa, el jefe de la comunidad nativa Antany, Pepe Campos, y el presidente de interconexión interoceánica Perú-Brasil, Luis Carlos Gallardo, denunciaron estar olvidados por el Estado y señaló que carecen de servicios básicos, falta de profesionales, escuelas abandonadas, entre otros.

Durante el diálogo con Luis Aguilar en Hablemos Claro, Campos manifestó que su comunidad se siente abandonada por las autoridades debido a que el costo de vida en la zona resulta sumamente costoso, frente a los pocos recursos económicos con los que cuentan.

"El problema social es muy caótico. No tenemos luz, no tenemos agua, escuelas con maestros de última categoría. No hay puestos de salud, no tenemos profesionales", declaró para nuestro medio.