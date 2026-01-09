Lluvias podrían activar quebradas y huaicos: "No hacemos suficiente prevención", cuestiona presidente de Predes

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la alerta de lluvias intensas y posterior activación de quebradas a nivel nacional señaladas por los órganos especializados, desde el Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes) cuestionaron que el Gobierno no le haya dado la debida prioridad a un tema que es prácticamente casi inevitable durante los primeros tres meses de cada año.

En entrevista con Exitosa, el presidente de la citada ONG, Juvenal Medina, sostuvo que la prevención "no es a corto plazo", por lo que, la falta de tiempo para planificar acciones concretas frente a los fenómenos naturales que suelen presentarse tienen como resultado, la afectación a la seguridad, salud e incluso vida de miles de peruanos .

No se hace demasiada prevención

Para el especialista en gestión de riesgos de desastres, existe un gravísimo problema que arrastran las autoridades de turno con respecto a esta tema y es la incapacidad que poseen para poder establecer medidas de prevención, las cuales por dicha deficiencia, no son capaces de mitigar las emergencias que se presentan durante la estación del verano.

"Lo que estamos haciendo mayormente en nuestro país, lamentablemente, es correr detrás de las emergencias o cuando ya estamos en el corto plazo, tenemos las alertas, comenzamos a movilizar maquinarias, a buscar, hacer obras en las defensas ribereñas, tiempo en el cual no se pueden hacer bien las cosas, porque el caudal se ha incrementado y el tiempo que se tiene para generar obras bien hechas es muy corto", denunció.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En entrevista con Exitosa, el presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, Juvenal Medina, cuestionó que el Gobierno no haya priorizado las obras de prevención ante la posible activación de quebradas y huaicos por las lluvias.



📻 95.5... pic.twitter.com/pNsBUtgZpQ — Exitosa Noticias (@exitosape) January 9, 2026

Es importante recordar que, de acuerdo con el reporte del Senamhi, la costa peruana experimentará "lluvias de verano" hasta el 13 de enero debido al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, así como al incremento de la humedad favorecido por la presencia de vientos del norte.

En esa línea, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente advirtió que los episodios de lluvias más significativos podrían registrarse en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, incluida Lima Metropolitana, principalmente entre el 9 y 11 de enero . Durante este periodo también, señalan, se espera una mayor cobertura nubosa a lo largo del día.

Gobierno declara estado de emergencia en 20 regiones por peligro ante precipitaciones

El Gobierno declaró, este viernes 9 de enero, en estado de emergencia por 60 días calendario a 382 provincias de 20 regiones del Perú por peligro inminente ante las precipitaciones pluviales previstas para el primer trimestre del 2026, las cuales se detallan a continuación:

Amazonas: Bagua, Bongara, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Áncash: Carlos Fermín, Fitzcarrald, Huaraz, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca y Pomabamba. Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymares, Chincheros, Cotabambas y Grau. Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cajamarca: Celendín, Jaén y San Ignacio. Cusco: Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, La Convención, Paruro, Paucartambo y Urubamba. Huancavelica: Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytara y Tacayaja. Huánuco: Ambo, Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca Y Yarowilca. Ica: Nasca y Palpa. Junín: Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja y Satipo. La Libertad: Pataz. Loreto: Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Castilla, Maynas, Requena y Ucayali. Madre de Dios: Manu y Tambopata. Moquegua: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina y Sandía. San Martín: Bellavista, El Dorado, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Tacna: Candarave, Jorge Basadre y Tarata. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

Según el dispositivo, durante ese tiempo se ejecutarán las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda", siendo los Gobierno regionales y locales los responsables de su ejecución, quienes recibirán asistencia de las entidades del Estado.

Desde el Predes cuestionan que a "último minuto" el Gobierno haya tomado acciones con estas para intentar proteger a la población ante una emergencia previsible desde hace meses atrás.