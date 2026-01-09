Trágico accidente: Una anciana fallecida y varios heridos tras explosión en edificio residencial

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una explosión en uno de los pisos de un edificio residencial dejó a una anciana fallecidas y a por lo menos nueve heridos. Portavoces del servicio de emergencia señalaron que este hecho se habría producido por una fuga de gas, que provocó la caída de uno de los muros del inmueble.

Perros en labores de rescate

Este lamentable accidente ocurrió en la madrugada del viernes 9 de enero, en el barrio de Carabanchel, en Madrid, España. A través del servicio de auxilio de esta comunidad autónoma, se dio a conocer de una explosión en la calle Azcoitía, obligando a los vecinos residentes de dos bloques a dejar sus hogares.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, confirmó que la víctima mortal reportada es una mujer de 80 años de edad. Además, canales oficiales precisaron que hay nueve agraviados, ocho con heridas leves y uno que tuvo que ser trasladado al hospital 12 de octubre.

Balance hasta el momento:



-Una mujer fallecida

-Un herido menos grave trasladado a hospital

-Ocho heridos leves.@BomberosMad continúa revisando la estructura del edificio junto a técnicos de edificación de @MADRID .#SAMURSOCIAL en el punto por si fueran necesarios realojos pic.twitter.com/4kvR0IjK86 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 9, 2026

Hasta el lugar del accidente llegó una unidad canina de la Policía Nacional española, para ayudar con las labores de rescate. A través de su olfato rastrearon la zona que quedó en escombros en búsqueda de gente que no pudo escapar, aunque después se descartó que haya personas atrapadas.

De acuerdo a los bomberos municipales, al edificio se le realizaban obras para separar las tuberías del gas. Esto será investigado por las autoridades, para determinar si tuvo relación con el siniestro, así como un estudio técnico del inmueble, debido a que se desconoce en qué punto se originó la explosión.

Anciana vivía en última planta

La octogenaria que fue la única víctima mortal de este siniestro, residía en el cuarto piso junto a su esposo, que resultó herido. "Presentaba heridas por deflagración y ha quedado enterrada y ha fallecido", manifestó Emilio Benito, supervisor de guardia del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate de Madrid (SAMUR).

Un dron de la policía ha servido para conocer la gravedad del accidente, dejando en riesgo de de colapso del bloque entero, así como al edificio adyacente, que afectaría a un total de 32 viviendas. Vecinos indicaron que el suministro de gas se cortó por las obras y volvió antes del suceso trágico.

