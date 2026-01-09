¡Es oficial! Cronograma de pagos del Programa Contigo: Conoce AQUÍ las fechas para cobrar el subsidio de S/ 300

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Contigo, impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), continuará beneficiando a miles de personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema, a través de la entrega de una pensión no contributiva de S/ 300.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través del MIDIS, promulgó este viernes 9 de enero la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º D000009-2026-MIDIS/PNPDS-DE, la cual aprueba y establece el cronograma de pagos del 2026 para los beneficiarios.

¿Cuáles serán los días de cobro?

Es importante señalar que, la finalidad de la pensión no contributiva que se otorga cada dos meses es aportar a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, promoviendo el ejercicio de derechos y el principio de protección e inclusión social, en favor de este valioso grupo poblacional.

De acuerdo con lo señalado en la resolución, habrán seis padrones de usuarios, y previo a la entrega de la bonificación habrán tres etapas: recepción de información de entidades, generación del listado del padrón de usuarios y aprobación del padrón de usuarios con resolución de dirección ejecutiva. Una vez llevado a cabo los procedimientos al interior de la Unidad de Operaciones y Transferencias del Programa Contigo, los usuarios podrán recibir su dinero en los días que se mencionan a continuación:

Período enero - febrero: Fecha de pago: 23/02/2026

Período marzo - abril: Fecha de pago: 24/04/2026

Período mayo - junio: Fecha de pago: 19/06/2026

Período julio - agosto: Fecha de pago: 21/08/2026

Período septiembre: octubre - Fecha de pago: 23/10/2026

Período noviembre: diciembre - Fecha de pago: 04/12/2026

¿Dónde cobrar las pensiones no contributiva?

El cobro puede realizarse en cualquier agencia o cajero automático del Banco de la Nación, así como en agentes autorizados. Esta modalidad permite a los usuarios un proceso rápido, seguro y sin aglomeraciones.

Vale mencionar que, para acceder al Programa Nacional Contigo, es indispensable cumplir con los requisitos establecidos: contar con certificado de discapacidad severa, no recibir ingresos o pensiones del ámbito público o privado, y pertenecer a un hogar con clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema según el SISFOH.

Para conocer si eres parte del padrón de beneficiarios, la cartera ministerial liderada por Lesly Shica ha dispuesto diversas vías de consulta a través del Documento Nacional de identidad (DNI), siendo las siguientes:

Plataforma web: Los usuarios pueden consultar el padrón en el sitio oficial del MIDIS. Sistema Integrado Contigo (SICONTIGO): Ingresando a https://sicontigo.contigo.gob.pe/ y seleccionando la opción "Consulta rápida" con el número de DNI. Acércate a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de tu distrito. Módulo de Atención al Ciudadano en la sede central del MIDIS, ubicada en Av. Paseo de la República N.º 3101, San Isidro. Central telefónica: Marca el (01) 644 9006, opción 1, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

De esta manera, el MIDIS, a través del Programa Nacional Contigo, reafirma su compromiso con la población con discapacidad severa, garantizando la entrega oportuna de la pensión no contributiva y ampliando la cobertura a quienes más lo necesitan.