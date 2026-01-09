Gremio de transportistas confirma nuevo paro en Lima y Callao para el 15 de enero

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como trascendió en las últimas horas, el gremio de transportistas anunció la realización de un nuevo paro (el primero de este 2026) en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para el próximo jueves 15 de enero.

A través de una conferencia de prensa, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, confirmó la medida radical debido a los últimos ataques extorsivos registrados en la capital ni bien inició el nuevo año.

Problema recurrente sin ser atendido por cada Gobierno

Durante la primera semana de enero, hechos de violencia se reportaron en Lima. Las unidades de las empresas de transporte conocidas como "Nazareno", "Etmosa", "La Línea 41" y "Huáscar - línea R28", recibieron decenas de impactos de bala en Lurigancho - Chosica, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Lurín, respectivamente, entre el 3 y el 7 de enero.

Ante esta grave problemática que se registra recurrentemente y en plenos estados de emergencia promulgados durante los gobiernos de Dina Boluarte y ahora de José Jerí, un sector del sector adoptó por paralizar sus motores, a fin de que el Ejecutivo adopte medidas inmediatas para salvaguardar la seguridad y la vida de su operarios y usuarios.

"A la señora Boluarte se le sacó por su falta de control de la realidad por el tema de la extorsión, eso nadie puede decir que no y el cambio se realizó a través del señor Jerí y ese cambio no está dando resultados (...) la famosa 'Ley Jerí' ni siquiera ha sido reglamentada, donde establecen parámetros de emergencia en caso de extorsión, entonces la situación la situación es cero", denunció.

En ese sentido, reveló que los propios transportistas han decidido no trabajar ese día debido a la "inacción del Estado" para atender este flagelo, el cual en el 2025 cobró la vida de 60 conductores debido a los 112 atentados extorsivos a cargo del hampa.

Presidente Jerí afirma que vienen cumpliendo con lo ofrecido

En la previa a este anuncio, el presidente José Jerí Oré, respondió a los transportistas que habían dejado la posibilidad de convocar un paro y recordó que su gestión viene cumpliendo los acuerdos establecidos en su Plan de Seguridad.