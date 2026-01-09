Papa León XIV sobre crisis en Venezuela: "Entre las causas se encuentra el tráfico de drogas"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV se pronunció sobre los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela e hice un llamado a apostar por "soluciones políticas pacíficas" con el fin de garantizar el bienestar de los ciudadanos del país sudamericano.

En ese sentido, el sumo pontífice mencionó que una de las causas que llevó al país a enfrentar tal crisis está relacionada con el tráfico de drogas.

Narcotráfico como una de las causas

Tras el ataque militar y captura de Nicolás Maduro, la soberanía de Venezuela se encuentra en vilo con la continuidad del régimen chavista y la intervención de la gestión norteamericana sobre este país sudamericano.

En ese contexto, el santo padre hizo un llamado para que se "respete la voluntad del pueblo venezolano" y construir bases en valores positivos para salir de la "grave crisis" que enfrenta el país venezolano.

"Entre las causas de esta crisis se encuentra, sin duda, el tráfico de drogas que es una lacra para la humanidad y requiere el compromiso conjunto de todos los países para erradicarlo".

🇻🇦🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: El papa León XIV afirma que una de las causas de la crisis de Venezuela es el narcotráfico y pide una solución política que respete la voluntad y los DDHH de los venezolanos. pic.twitter.com/puuepedPey — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

En ese sentido, el papa León muestra una postura firme para enfrentar el narcotráfico de forma conjunta entre diversas naciones. "Evitar que millones de jóvenes de todo el mundo se conviertan en víctimas del consumo de drogas", indicó.

No apostar por intereses partidistas

El sumo pontífice continuó su llamado a apostar por la protección de los derechos humanos y civiles "de todos". Señaló que esta situación es "especialmente válida" en el caso de Venezuela.

La declaración encaja en el contexto geopolítico donde Estados Unidos ha anunciado un plan de gobierno para el futuro de Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump anunció que controlará "indefinidamente" el petróleo del país aún gobernado por la cúpula del régimen chavista.

En medio de tal situación, el papa León precisó en que se tenga presente el beneficio de toda la comunidad y no ir por la protección de "intereses partidistas".

"Deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas en la situación actual teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas", señaló.

El papa León XIV mencionó que ante los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela, se debe apostar por soluciones políticas pacíficas para salir de la crisis en el país sudamericano. En ese sentido, señaló que el tráfico de drogas es una de las principales causas que ha llevado al país a esta situación.