RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Enfrentaría moción de vacancia

Congreso: Anuncian moción de vacancia contra José Jerí por decreto sobre Petroperú

El congresista Segundo Montalvo anunció una moción de vacancia en contra del presidente José Jerí sobre el decreto aprobado para la reorganización de Petroperú.

Presentan moción de vacancia contra José Jerí
Presentan moción de vacancia contra José Jerí (Composición Exitosa)

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) anunció la presentación de una moción de vacancia en contra del presidente de la República, José Jerí, durante la última sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso.

El legislador Montalvo consideró que el Ejecutivo ha emitido un decreto que compromete la soberanía de Petroperú. Por otro lado, comunicó sobre una denuncia en contra del ministro de Educación, Jorge Figueroa.

Anuncia moción de vacancia contra presidente

Durante su intervención en la sesión de este viernes 9 de enero, Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, indicó que se presentará una moción de vacancia en contra del mandatario Jerí 

"Estamos preparando la denuncia para el ministro de Educación y también la vacancia para el presidente de la República, no solo por el tema de los maestros sino el tema de Petroperú, algo delicado", comentó.

Noticia en desarrollo...

Mario Vizcarra: JEE concede apelación interpuesta por Perú Primero contra exclusión de fórmula presidencial
Lee también

Mario Vizcarra: JEE concede apelación interpuesta por Perú Primero contra exclusión de fórmula presidencial

Roberto Chiabra propone otorgar mayores incentivos para que jóvenes ingresen a las Fuerzas Armadas
Lee también

Roberto Chiabra propone otorgar mayores incentivos para que jóvenes ingresen a las Fuerzas Armadas

Temas relacionados José Jerí moción de vacancia Segundo Montalvo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA