Congreso: Anuncian moción de vacancia contra José Jerí por decreto sobre Petroperú

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) anunció la presentación de una moción de vacancia en contra del presidente de la República, José Jerí, durante la última sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso.

El legislador Montalvo consideró que el Ejecutivo ha emitido un decreto que compromete la soberanía de Petroperú. Por otro lado, comunicó sobre una denuncia en contra del ministro de Educación, Jorge Figueroa.

Anuncia moción de vacancia contra presidente

Durante su intervención en la sesión de este viernes 9 de enero, Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, indicó que se presentará una moción de vacancia en contra del mandatario Jerí

"Estamos preparando la denuncia para el ministro de Educación y también la vacancia para el presidente de la República, no solo por el tema de los maestros sino el tema de Petroperú, algo delicado", comentó.

Noticia en desarrollo...