Vladimir Cerrón: PJ confirma 24 meses de prisión preventiva contra prófugo líder de Perú Libre

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado, el Poder Judicial ha confirmado el mandato de 24 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia. De esta manera, el recurso de apelación presentado por su defensa quedó infundado.

Cerrón investigado por dos delitos

La resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional se emitió este 9 de enero y resolvió el pedido de los abogados de Cerrón Rojas, que pretendían variar el mandato de prisión efectiva a comparecencia simple. Sin embargo, con la decisión de la instancia queda en vigor la medida emitida el 4 de diciembre del 2025.

"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas contra la resolución N°6 de 4 de diciembre del 2025, que resolvió declarar infundada la solicitud de prisión preventiva por comparecencia planteado por el imputado", indica el punto 1 de la decisión.

Decisión del PJ que mantiene prisión preventiva contra Vladimir Cerrón.

Al líder del partido Perú Libre lo investigan por presuntamente liderar una organización criminal que está relacionada a manejos irregulares de fondos públicos. La decisión judicial, liderada por la magistrada María Eugenia Guillén, ratificó los indicios para mantener su internamiento mientras continúa el proceso penal.

Cabe precisar que Guillén Ledesma reemplazó en la audiencia a la jueza Jenny Sandra Magallanes, quien según la resolución, se encuentra de licencia. Por último, se dispuso la notificación de la decisión y el retorno del expediente, confirmando la prisión preventiva contra el candidato presidencial.

Busca ser presidente de la República

La confirmación de la detención preliminar contra el exgobernador regional de Apurímac llega en el contexto de su candidatura a la presidencia de la República para el periodo 2026-2031. Su plancha la conforman Flavio Cruz como primer vicepresidente y Bertha Rojas, su madre, como segunda vicepresidenta.

