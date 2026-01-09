¿Por qué sonó la alerta de Sismate HOY en Perú? Conoce AQUÍ todos los detalles

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu celular sonó este viernes, 9 de enero? Conoce todos los detalles de por qué se activó la alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), poco antes de la 1:00 p.m. de hoy.

Alerta de Sismate sonó en todos los celulares

Mientras todos se encontraban realizando sus actividades del día a día, se vieron sorprendidos por un fuerte sonido que salía de sus dispositivos móviles. Ante este hecho, los peruanos no tardaron en cuestionarse si se trataba de una alarma por un sismo, terremoto, tsunami u otro fenómeno en el país.

Pues bien, según se dio a conocer, a través del Sismate, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) avisó sobre precipitaciones de ligera a moderada intensidad.

En el mensaje que se evidenció en las pantallas de los celulares este viernes, se puede leer lo siguiente: "Alerta por lluvias. El SENAMHI informa que, del 9 al sábado 10 de enero, se presentarían lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur. Mantente alerta a las indicaciones de las autoridades competentes. Defensa Civil, tarea de todos".

Como se recuerda, esta herramienta tecnológica empleada para difundir mensajes de prevención e indicaciones antes, durante y después de fenómenos naturales, también tiene como objetivo dar tiempo para que los ciudadanos se pongan a salvo y apliquen medidas de autoprotección.

¿No recibiste alerta de Sismate? Configura tu celular

En caso de que no hayas recibido la alerta de Sismate en tu celular, no te preocupes. Puedes activar la configuración de la tecnología Cell Broadcast, siguiendo los siguientes paso, según el Indeci:

En el caso de teléfonos iPhone y/o dispositivos con iOS, ingresa a la sección configuración, y luego a notificaciones.

ingresa a la sección configuración, y luego a Encontrarás tres tipos de alertas; deberás asegurarte de que estén activas las opciones de tu interés en la sección: Alertas gubernamentales que son mensajes de ejercicio y simulacro, mensajes informativos y mensajes de prueba.

En Android:

Solo deberás ir a los ajustes de tu celular.

Luego ingresa al apartado que dice Emergencia.

Allí dirígete hacia abajo, donde dice "Alertas de emergencia inalámbricas".

En ese lugar deberás habilitar todos los servicios.

De esa manera, cuando se mande una alerta del SISMATE, tu celular se activará.

Así que no te asustes, ya que la alerta del Sismate sonó en todos los celulares de los peruanos este viernes, 9 de enero, porque el Senamhi mantiene activa una alerta amarilla en gran parte de la costa peruana por lluvias "de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur".