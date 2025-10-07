TC ordena que Martín Hurtado Reyes sea repuesto como juez supremo: Tendría vínculo con los 'Cuellos Blancos'

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribuna Constitucional ha dispuesto que Martín Hurtado Reyes sea repuesto por la Corte Superior de Justicia como juez supremo, luego de fallar a su favor. Este magistrado fue retirado de su cargo por presunto pedir un favor para César Hinostroza, además de ser vinculado con los 'Cuellos Blancos del Puerto'.

Medida anula resolución de la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), resolvió en 2021 de forma unánime, retirar de su cargo a Hurtado Reyes, por solicitar a César José Hinostroza Pariachi que interviniera en el trámite de un expediente que iba a ser elevado a la Corte Suprema. Sin embargo, tras revisar el caso, el TC declaró fundada la demanda del hasta ahora ex juez.

"Declarar nulos el procedimiento disciplinario PD 001-2020-JNJ y todas las resoluciones que en el marco de dicho procedimiento se hayan emitido, incluidas la Resolución 004-2020-PLENO-JNJ, del 12 de febrero de 2020, y 029-2021-PLENO-JNJ, del 18 de mayo de 2021; dejando a salvo la competencia de la JNJ para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario", indica el segundo punto.

Resolución que restituye al juez Martín Hurtado Reyes en la CSJ.

En el tercer ítem de la resolución, se ordena que el magistrado sea repuesto en su cargo como juez supremo titular. No obstante, la CSJ actualmente está copada, por lo que deberá esperar a que se abra una plaza para que pueda regresar a ejercer sus funciones.

Los tribunos que anularon la medida fueron la presidenta del TC, Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez. En contra estuvieron el vicepresidente Helder Domínguez Haro, César Ochoa Cardich y Manuel Monteagudo Valdéz.

Presuntos vínculos de Martín Hurtado Reyes

Desde que en 2018 se hicieron públicos los audios que destaparon el caso de los 'Cuellos Blancos del Puerto', Martín Hurtado Reyes se vio seriamente vinculado. Al menos sostuvo 20 llamadas telefónicas con César Hinostroza, con el fin de intercambiar favores dentro del sistema jurídico con miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura.

También fue mencionado en el caso 'Cocteles' de Keiko Fujimori, gracias a quien habría recibido el nombramiento. Es preciso señalar que antes de su retiro, fue absuelto de dos cargos en su contra.

En síntesis, el Tribunal Constitucional emitió una resolución en la que ordena que Martín Hurtado Reyes sea repuesto como juez supremo. Esto anula la medida en la que era retirado del cargo por parte de la JNJ en 2021. Cabe precisar que el magistrado fue vinculado con 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.