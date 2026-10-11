BTS en Lima: conciertos generaron 35 toneladas de residuos y movilizaron a más de mil agentes

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un operativo integral durante los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, con acciones de limpieza pública, seguridad ciudadana, fiscalización, movilidad urbana y prevención de riesgos. La intervención se desarrolló desde antes de cada presentación hasta la salida de los asistentes.

Más de 170 operarios realizaron labores de barrido, recojo y lavado de calles, con apoyo de camiones compactadores, camiones baranda y motocisternas. El despliegue permitió recoger más de 35 toneladas de residuos sólidos en las vías y espacios públicos cercanos al estadio.

Seguridad y atención de emergencias

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y el Serenazgo de Lima asignaron 150 serenos por turno, desde las 5:00 a. m. hasta el final de cada jornada. El operativo incluyó patrullaje a pie, drones, un patrullero, dos cometas, personal de la Unidad de Operaciones Especiales y monitoreo desde el Centro de Control de Operaciones.

La Brigada de Rescate brindó primeros auxilios a personas que presentaron malestares, desmayos u otras descompensaciones durante las fechas de concierto. Además, el personal municipal colaboró para mantener libres las rutas de acceso y evacuación en los exteriores del Estadio San Marcos y de la Unidad Vecinal N.° 3.

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres distribuyó a 150 prevencionistas durante las tres jornadas. Los equipos brindaron orientación en los accesos, las zonas de Campo A y B, explanadas y tribunas, además de revisar medidas preventivas como el funcionamiento de extintores.

Control del comercio y transporte

La Gerencia de Fiscalización y Control movilizó a alrededor de 150 trabajadores por día, entre inspectores y agentes de la Unidad de Intervenciones Rápidas. Las acciones estuvieron dirigidas a combatir el comercio ambulatorio informal, liberar espacios ocupados y evitar que se bloqueen los accesos al estadio.

A solicitud de las ARMY, la comuna instaló 25 baños portátiles en el parque de la Unidad Vecinal N.° 3 y en los exteriores de la puerta 8 del Estadio San Marcos. La medida buscó facilitar el acceso a servicios higiénicos y mejorar las condiciones de salubridad en la zona.

Para regular el tránsito, se desplegaron más de 80 inspectores municipales de transporte por día en las avenidas Venezuela, Universitaria, Argentina, Colonial y Mariano Cornejo, entre otras vías próximas. Los equipos trabajaron de forma continua desde las 6:00 a. m. hasta la 1:00 a. m.