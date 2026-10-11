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BTS en Lima: conciertos generaron 35 toneladas de residuos y movilizaron a más de mil agentes

La Municipalidad de Lima desplegó a más de mil agentes municipales durante las tres fechas de BTS en el Estadio San Marcos y recolectó más de 35 toneladas de basura en los alrededores del recinto.

Conciertos de BTS generaron 35 toneladas de residuos y movilizaron a más de mil
Conciertos de BTS generaron 35 toneladas de residuos y movilizaron a más de mil (Composición: Exitosa)

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/10/2026

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La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un operativo integral durante los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, con acciones de limpieza pública, seguridad ciudadana, fiscalización, movilidad urbana y prevención de riesgos. La intervención se desarrolló desde antes de cada presentación hasta la salida de los asistentes.

Más de 170 operarios realizaron labores de barrido, recojo y lavado de calles, con apoyo de camiones compactadores, camiones baranda y motocisternas. El despliegue permitió recoger más de 35 toneladas de residuos sólidos en las vías y espacios públicos cercanos al estadio.

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Seguridad y atención de emergencias

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y el Serenazgo de Lima asignaron 150 serenos por turno, desde las 5:00 a. m. hasta el final de cada jornada. El operativo incluyó patrullaje a pie, drones, un patrullero, dos cometas, personal de la Unidad de Operaciones Especiales y monitoreo desde el Centro de Control de Operaciones.

La Brigada de Rescate brindó primeros auxilios a personas que presentaron malestares, desmayos u otras descompensaciones durante las fechas de concierto. Además, el personal municipal colaboró para mantener libres las rutas de acceso y evacuación en los exteriores del Estadio San Marcos y de la Unidad Vecinal N.° 3.

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La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres distribuyó a 150 prevencionistas durante las tres jornadas. Los equipos brindaron orientación en los accesos, las zonas de Campo A y B, explanadas y tribunas, además de revisar medidas preventivas como el funcionamiento de extintores.

Control del comercio y transporte

La Gerencia de Fiscalización y Control movilizó a alrededor de 150 trabajadores por día, entre inspectores y agentes de la Unidad de Intervenciones Rápidas. Las acciones estuvieron dirigidas a combatir el comercio ambulatorio informal, liberar espacios ocupados y evitar que se bloqueen los accesos al estadio.

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A solicitud de las ARMY, la comuna instaló 25 baños portátiles en el parque de la Unidad Vecinal N.° 3 y en los exteriores de la puerta 8 del Estadio San Marcos. La medida buscó facilitar el acceso a servicios higiénicos y mejorar las condiciones de salubridad en la zona.

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Para regular el tránsito, se desplegaron más de 80 inspectores municipales de transporte por día en las avenidas Venezuela, Universitaria, Argentina, Colonial y Mariano Cornejo, entre otras vías próximas. Los equipos trabajaron de forma continua desde las 6:00 a. m. hasta la 1:00 a. m.

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