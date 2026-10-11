RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Terminó la fiebre coreana

BTS se despide del Perú: ARMY celebró la última noche del grupo en el Estadio San Marcos

Cientos de fanáticas llegaron desde distintas regiones para vivir el último concierto de BTS en Lima. Sorpresas marcaron el cierre de las tres presentaciones del grupo coreano en el país.

ARMY celebró la última noche del grupo BTS en el Estadio San Marcos
ARMY celebró la última noche del grupo BTS en el Estadio San Marcos (Composición: Exitosa)

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/10/2026

Síguenos en Google News Google News

La llegada de BTS al Perú movilizó a miles de seguidores que se congregaron en los exteriores e interiores del Estadio San Marcos para acompañar al grupo surcoreano durante su última presentación en Lima. La jornada reunió a fanáticas de distintos puntos del país y del exterior, quienes organizaron actividades para compartir su admiración por los siete integrantes.

La expectativa se mantuvo desde las primeras horas del sábado 10 de octubre, cuando las seguidoras comenzaron a llegar al recinto universitario. Para muchas, la última fecha representó la oportunidad de vivir una experiencia que habían esperado durante años.

"Hoy es nuestro ultimo día, por eso estoy un poco triste. No sabia que tanto gente en Peru nos quería tanto. Ahora lo se, PERU ES TOP!! PERÚ ES CLAVE!! Y díganme una cosa, ¿van hacer que vuelva a Perú? ¿De verdad? No los escucho, ¿de verdad? Yo soy su mucho picante. Ustedes son mi mucho picante. : Um, soy increíble, bravozo, loco, sexy, lindo, hermoso...Gracias. Sin cilantro, por favor...", mencionó, V de BTS.

Novios de ARMYs crearon grupo en TikTok y acompañaron a sus parejas al segundo concierto de BTS: "Los últimos románticos"
Lee también

Novios de ARMYs crearon grupo en TikTok y acompañaron a sus parejas al segundo concierto de BTS: "Los últimos románticos"

BTS sorprendió con ponchos peruanos

La agrupación integrada por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ofreció su tercer concierto en Lima, como parte de su gira mundial ARIRANG. Las presentaciones anteriores se realizaron el miércoles 7 y el viernes 9 en el mismo recinto.

Uno de los momentos más llamativos de la despedida ocurrió cuando los siete artistas aparecieron con ponchos tradicionales peruanos durante los minutos finales del espectáculo. El gesto fue recibido con entusiasmo por los asistentes y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

El repertorio también incluyó canciones reconocidas por sus seguidores, entre ellas "Butter" y "Dynamite", que formaron parte del tramo final del concierto. La banda combinó la música con mensajes de agradecimiento e interacción con el público peruano.

Tres conciertos marcaron Lima

Las tres presentaciones de BTS congregaron a miles de seguidores en el Estadio San Marcos y estuvieron acompañadas por actividades, homenajes y muestras de cariño dentro y fuera del recinto. La visita también generó una intensa conversación en redes sociales, donde las fanáticas compartieron fotografías y videos de los espectáculos.

La última noche incluyó momentos especiales para las ARMY, como una serenata anticipada por el cumpleaños de Jimin y palabras de despedida de los integrantes. Con ello, el grupo cerró su paso por la capital peruana como parte del ARIRANG World Tour.

Temas relacionados Arirang World Tour BTS BTS concierto Perú BTS en Lima Estadio San Marcos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA