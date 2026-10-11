BTS se despide del Perú: ARMY celebró la última noche del grupo en el Estadio San Marcos

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de BTS al Perú movilizó a miles de seguidores que se congregaron en los exteriores e interiores del Estadio San Marcos para acompañar al grupo surcoreano durante su última presentación en Lima. La jornada reunió a fanáticas de distintos puntos del país y del exterior, quienes organizaron actividades para compartir su admiración por los siete integrantes.

La expectativa se mantuvo desde las primeras horas del sábado 10 de octubre, cuando las seguidoras comenzaron a llegar al recinto universitario. Para muchas, la última fecha representó la oportunidad de vivir una experiencia que habían esperado durante años.

"Hoy es nuestro ultimo día, por eso estoy un poco triste. No sabia que tanto gente en Peru nos quería tanto. Ahora lo se, PERU ES TOP!! PERÚ ES CLAVE!! Y díganme una cosa, ¿van hacer que vuelva a Perú? ¿De verdad? No los escucho, ¿de verdad? Yo soy su mucho picante. Ustedes son mi mucho picante. : Um, soy increíble, bravozo, loco, sexy, lindo, hermoso...Gracias. Sin cilantro, por favor...", mencionó, V de BTS.

BTS sorprendió con ponchos peruanos

La agrupación integrada por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ofreció su tercer concierto en Lima, como parte de su gira mundial ARIRANG. Las presentaciones anteriores se realizaron el miércoles 7 y el viernes 9 en el mismo recinto.

Uno de los momentos más llamativos de la despedida ocurrió cuando los siete artistas aparecieron con ponchos tradicionales peruanos durante los minutos finales del espectáculo. El gesto fue recibido con entusiasmo por los asistentes y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

El repertorio también incluyó canciones reconocidas por sus seguidores, entre ellas "Butter" y "Dynamite", que formaron parte del tramo final del concierto. La banda combinó la música con mensajes de agradecimiento e interacción con el público peruano.

Tres conciertos marcaron Lima

Las tres presentaciones de BTS congregaron a miles de seguidores en el Estadio San Marcos y estuvieron acompañadas por actividades, homenajes y muestras de cariño dentro y fuera del recinto. La visita también generó una intensa conversación en redes sociales, donde las fanáticas compartieron fotografías y videos de los espectáculos.

La última noche incluyó momentos especiales para las ARMY, como una serenata anticipada por el cumpleaños de Jimin y palabras de despedida de los integrantes. Con ello, el grupo cerró su paso por la capital peruana como parte del ARIRANG World Tour.