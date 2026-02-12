¡Alerta en Tacna! Disputa de terrenos en Zarumilla deja cuatro heridos de bala

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una nueva disputa de terrenos en Zarumilla, Tacna, volvió a encender las alarmas en la ciudad, luego de que un disparo en medio de una gresca dejara cuatro heridos de bala. El enfrentamiento ocurrió la mañana del miércoles 11 de febrero en las inmediaciones del fundo Chololo, donde dos bandos se enfrentaron presuntamente por la posesión de un predio.

Detalles del incidente:

Según las primeras informaciones policiales, el conflicto se habría originado cuando un grupo intentó ingresar a un terreno que tendría un propietario ya identificado. La tensa situación no tardó mucho tiempo en escalar, los sujetos comenzaron a usar armas de fuego y objetos contundentes contra sí mismos, ante el pánico de los vecinos de la zona.

Producto del enfrentamiento armado, cuatro varones adultos identificados como: Arnold Jesús Velázquez Quispe (31), quien sufriera un trauma abdominal abierto con intervención quirúrgica de por medio; Brayan José Baldeón Cama (23), con herida en el muslo derecho; Ober Esteban Meneses Rivera (35); y Jefferson Alexander Fernández Mogollón (20).

El Cnel. PNP Rubí Pinto Araníbar, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus), mencionó que tres de los cuatro heridos permanecen hospitalizados; mientras que, uno fue trasladado a la comisaría para rendir su manifestación.

"Aproximadamente a las 10 de la mañana se ha producido en la zona del Camacho una gresca entre dos grupos. Un grupo liderado por el señor Marco Antonio Flores, propietario de alguna zona del sector, y otro grupo de personas que al parecer habían pretendido ingresar", declaró a Exitosa Tacna.

Investigación sin denuncia formal

De acuerdo con la Policía Nacional, hasta el momento no hay denuncia formal por parte del presunto propietario del terreno. "No hay ninguna denuncia, la Policía ha intervenido de oficio", sostuvo la autoridad policia. Asimismo, confirmó que uno de los intervenidos presenta antecedentes.

En ese sentido, los agentes policiales vienen realizando actas y exámenes de acuerdo a ley, entre ellos pericias médico-legales y pruebas para esclarecer más detalladamente el hecho y a sus responsables.

Cabe señalar que, personal del Ministerio Público también se constituyó en el lugar para desarrollar sus respectivas diligencias. Peritos de Criminalística levantaron dos casquillos, un proyectil, además de machetes y palos; así como una caseta con múltiples impactos de bala.

Valle mencionar que, lo vecinos de Zarumilla denunciaron la demora de la intervención inicial; no obstante, se encuentran en la zona y en el hospital para evitar nuevos incidentes que alteren la tranquilidad de los moradores tacneños.