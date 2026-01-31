Papa León XIV inaugura estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV inauguró y bendijo una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, en medio de una ceremonia en presencia de los obispos del Perú u autoridades de la Iglesia.

Visita ad limina

El acto se realizó en el contexto de la Visita ad limina del episcopado peruano en Roma, Italia. La imagen de Santa Rosa de Lima, fue esculpida en travertino blanco de Huancayo por encargo de la Conferencia Episcopal Peruana a la comunidad de Artesanos Don Bosco.

"Queridos amigos, estas bellas imágenes que hoy contemplamos nos recuerdan la grandeza de la vocación a la que Dios nos llama, es decir, la vocación universal a la santidad", expresó el Santo Padre.

Durante la actividad, en presencia de autoridades del Perú y de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, el Pontífice expresó su gratitud a los jóvenes artistas de la 'Familia de Artesanos Don Bosco' quienes se encargaron de la elaboración de las obras de arte.

"Congregados en este hermoso lugar, donde todo nos habla del Creador y de la belleza de lo creado, deseo agradecer en primer lugar a los artistas que han realizado estas obras y a quienes han hecho posible que hoy podamos disfrutar de este grato acontecimiento. Y a toda la familia salesiana, justo en este día de la fiesta de san Juan Bosco, estamos aquí reunidos, y felicitamos a todos ellos", indicó.

Además, junto a la estatua de Santa Rosa de Lima, fue bendecida e inaugurada un mosaico de la Santísima Virgen María, que reúne siente de las principales advocaciones de la Virgen María veneradas en Perú, entre ellas la Virgen de Chapi, la Virgen de la Candelaria y la Virgen Inmaculada.

Papa sorprendido con retrato de Santa Rosa

El papa León XIV fue sorprendido en el Vaticano al recibir una copia de un antiguo retrato de Santa Rosa de Lima de manos del director peruano encargado del documental de la beata.

El gesto se produjo durante la presentación del documental 'Una rosa para el mundo', dirigido por Luis Enrique Cam, en la Filmoteca Vaticana. El santo padre recibió una pintura original, descubierta en el Convento de Santa Catalina de Lima y perteneciente a la madre de la santa, que simboliza el profundo lazo espiritual y cultural entre el Perú y la Santa Sede.

El papa León XIV recibió la obra como reconocimiento a la trascendencia espiritual de Santa Rosa y a su papel integrados entre América Latina y la Iglesia universal. El evento fue la antesala a la Visita ad Limina que los obispos peruanos realizarán en Roma a partir del 26 de enero.

Es así que el papa León XIV inauguró y bendijo una imagen de Sata Rosa de Lima en el Jardín Vaticano, en presencia de obispos peruanos y autoridades eclesiásticas.