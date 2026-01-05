¿Confirman feriado o día NO laborable este martes, 6 de enero, por Bajada de Reyes? Esto se sabe

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A solo días de celebrar Año Nuevo, muchos se preguntan si es que este martes, 6 de enero, será feriado o día no laborable en Perú. ¿Por qué? Pues en esa fecha se celebra la 'Bajada de Reyes'. Conoce qué dice la normativa vigente en nuestro país.

Bajada de reyes el 6 de enero en Perú

Los peruanos celebraron Navidad y Año Nuevo, sin embargo, las festividades y tradiciones no terminan ahí, ya que como se recuerda, este martes 6 de enero, como cada año, se celebra la 'Bajada de Reyes'. La tradición señala que esa fecha, el Niño Jesús, espera a los Reyes Magos; Melchor, Gaspar y Baltazar, y sus regalos.

Esta festividad católica consiste en la celebración que realizan las familias en torno al desarmado del Nacimiento como símbolo de unión y confraternidad. Incluso, el evento es recreado en varias plazas, templos y localidades de nuestro país como parte de una costumbre que aún se mantiene vigente con danzas, música, color y como era de esperarse, presentando los más deliciosos platos típicos del Perú.

En medio de esta celebración, surge una nueva interrogante entre los peruanos: ¿será feriado o día no laborable el 6 de enero para formar parte de esas series de actividades para celebrar la llegada de los Reyes Magos al pesebre del Niño Jesús?

¿El martes 6 de enero será día no laborable?

Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente consolidada en el Decreto Legislativo N.º 713, que regula los descansos remunerados en el país, este martes 6 de enero no es feriado ni día no laborable, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad, así que recuerda acudir a tu centro laboral de forma habitual, tanto en el sector público como privado.

6 de enero es Bajada de Reyes, pero no es feriado ni día no laborable.

Feriados nacionales del 2026

Pero no te preocupes, ya que el Gobierno reveló cuáles son los feriados nacionales del 2026 para que puedas tomar un breve descanso y alejarte de la rutina laboral. Esta es la lista completa, según El Peruano:

Enero 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que recuerda que este 6 de enero no es feriado ni día no laborable en el Perú por la Bajada de Reyes, festividad con eventos que celebran la llegada de los Reyes Magos al pesebre del Niño Jesús.