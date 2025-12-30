Perú inicia el 2026 con FERIADO LARGO de 4 días consecutivos: AQUÍ todos los detalles

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Confirmado! Perú tendrá un nuevo feriado largo a inicios del 2026, con cuatro días consecutivos. Conoce en esta nota de Exitosa quiénes se verán beneficiados con esta medida.

¿Cuándo inicia el primer feriado largo del 2026?

¿A alistar las maletas? Pues bien, estamos a pocos días de celebrar Año Nuevo, pero lo que pocos sabían es que tras esta celebración (feriado nacional) hay tres días más consecutivos que permitirá a un sector de trabajadores del país verse beneficiados con un merecido descanso.

Cabe recordar que el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, dispuso que, el próximo viernes 2 de enero del 2026 sea día no laborable compensable para los trabajadores del sector público, por lo que se genera el denominado "feriado largo" o "fin de semana largo" en el país. ¿Por qué? Recordemos que este jueves 1 de enero se celebra Año Nuevo y esta combinación permitirá que miles de personas extiendan el descanso de la siguiente manera:

Jueves 1 de enero de 2026: Feriado nacional por Año Nuevo.

Viernes 2 de enero de 2026: Día no laborable para el sector público, con horas a compensar.

Sábado 3 de enero: Descanso habitual.

Domingo 4 de enero: Descanso habitual.

2 de enero día no laborable en Perú

Este primer feriado largo del 206 beneficiará a quienes laboran en el sector público. En el caso del sector privado, la aplicación de este 2 de enero como día no laborable dependerá de acuerdos internos entre empleador y trabajador, por lo que su disfrute puede variar según cada empresa. La medida fue oficializada en el diario oficial El Peruano.

El propósito del día no laborable, además de extender el descanso de Año Nuevo, es impulsar la reactivación del turismo interno y permitir a la ciudadanía alejarse de la rutina y el estrés laboral.

Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM

Feriados que restan en el 2026

En caso no puedas aprovechar estos días para tener unas merecidas vacaciones, no te preocupes, ya que quedan otros feriados nacionales este 2026, que te damos a conocer a continuación:

Enero 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que si trabajas en el sector público, podrás disfrutar del primer feriado largo del 2026 con cuatro días consecutivos tras celebrar Año Nuevo, de acuerdo, a la normativa vigente en el país.