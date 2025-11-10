Congresista Roberto Sánchez habría gestionado asilo de Betssy Chávez con apoyo de Lilia Paredes en México

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Roberto Sánchez viajó a México entre el 8 y el 10 de octubre pasado, donde se habría reunido con Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, con el propósito de gestionar el asilo político de Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial.

De acuerdo con un informe difundido por el semanario Hildebrandt en sus trece (H13), Sánchez habría solicitado a Paredes interceder directamente ante la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para favorecer a Chávez, quien enfrenta un juicio por el fallido autogolpe de 2022.

Fuentes del medio señalaron que Paredes mantiene una relación cercana con Sheinbaum, quien la ha defendido públicamente e incluso la invitó a su ceremonia de investidura realizada en octubre de 2024 en la Cámara de Diputados.

En #Hildebrandt @ensustrece: HISTORIA DE UN ASILO por @mecozam. La decisión de buscar refugio en la embajada de México fue tomada hace un mes. Un congresista habría viajado para interceder en las gestiones y en la determinación de Claudia Sheinbaum pesó también la sentencia que... pic.twitter.com/i6YwdLlPn9 — Semanario Hildebrandt en sus trece (@ensustrece) November 7, 2025

El pedido de asilo y la posición del Gobierno peruano

El abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, declaró al semanario que su clienta decidió solicitar asilo político en México, convencida de que sería condenada en el proceso judicial que enfrenta, cuya sentencia se espera en las próximas semanas.

"Estoy seguro de que la iban a condenar. Y eso confirma que Betssy ha hecho lo correcto", manifestó Noblecilla. En septiembre, Sánchez ya había intercedido por Chávez, solicitando sin éxito su contratación como asesora tras la orden del Tribunal Constitucional que dispuso su excarcelación.

Hasta la fecha, el Gobierno peruano no ha emitido el salvoconducto necesario para que Chávez abandone el país. El Ejecutivo ha anunciado, además, que propondrá ante la OEA modificar la Convención de Caracas de 1954, argumentando que se ha tergiversado el derecho al asilo político.

Noblecilla aseguró que la Cancillería peruana se resistirá a conceder el salvoconducto, por lo que su clienta permanecerá dentro de la residencia mexicana el tiempo que sea necesario. Aun así, la Sala Penal Especial decidió continuar el juicio, señalando que la procesada está al tanto del proceso y sus implicancias.

Antecedentes y vínculos con el caso Castillo

Lilia Paredes y sus hermanos están bajo investigación por presunta participación en una organización criminal, que habría sido encabezada por Pedro Castillo para obtener sobornos y beneficios políticos durante su gobierno (2021-2022).

El 7 de diciembre de 2022, tras intentar un golpe de Estado, Castillo fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México, mientras su esposa e hijos lograron refugiarse allí y posteriormente recibieron asilo político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Desde entonces, el exmandatario permanece en prisión preventiva, acusado de rebelión, conspiración y corrupción. Las autoridades peruanas sostienen que Betssy Chávez no es una perseguida política, sino que enfrenta un proceso por presunta comisión de delitos.

Por la concesión del asilo a la ex primera ministra, Perú mantiene tensiones diplomáticas con México, país con el que rompió relaciones diplomáticas tras la decisión de acoger a allegados de Castillo y, recientemente, a la propia Betssy Chávez.