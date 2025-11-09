Balacera en Cercado de Lima: Policía frustra robo de auto y deja a delincuente herido

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la madrugada del domingo 9 de noviembre, se registró una intensa balacera cerca del emporio comercial Las Malvinas, en el Cercado de Lima. La Policía Nacional del Perú (PNP) se había enfrentado a un grupo de delincuentes tras el robo de un auto la noche anterior, resultando herido uno de ellos.

El hecho delictivo ocurrió en la cuadra 5 del jirón Ascope y se da dentro del marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

Los delincuentes se encontraban en la zona y estaban descargando del auto sustraído algunas de las pertenencias de las víctimas, con el fin de trasladarlas a otro vehículo en el que habían llegado.

PNP logró frustrar robo de vehículo en Cercado de Lima.

PNP rastrea con GPS y frustra robo

Tras la desaparición del automóvil robado, los efectivos de la PNP lograron ubicarlo mediante el GPS que le habían proporcionado los propietarios del mismo. Al llegar al punto señalado, sorprendieron a los delincuentes en el acto del traslado de objetos.

Ante la intervención, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes, desatándose un intercambio de disparos cercanos a viviendas que, según testigos, generó alarma y terror entre los transeúntes del jirón Ascope.

Delincuente herido y cómplice detenido

Producto del enfrentamiento, uno de los delincuentes resultó herido y fue trasladado bajo custodia al hospital Arzobispo Loayza para recibir atención médica.

Peritos criminalísticos identificaron 16 casquillos de bala en el lugar de los hechos.

Por su parte, su cómplice fue capturado en el lugar y llevado a la comisaría de Monserrat, donde viene siendo interrogado como parte de las diligencias necesarias.

En la escena se hallaron al menos 16 casquillos de bala, evidencia que fue recogida por peritos de criminalística, quienes ya han levantado todas las pruebas.

Los vehículos involucrados han sido trasladados a las diferentes dependencias policiales donde van a continuar con las investigaciones tanto del robo como del enfrentamiento entre los agentes de la PNP y los delincuentes, quienes se atrevieron a enfrentarse a las autoridades.

Este hecho ocurre en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao, dispuesto por el Gobierno con el objetivo de reforzar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en zonas críticas de la capital.

Anunciadas las medidas complementarias para estado de emergencia.

La PNP logró frustrar con éxito el robo de un vehículo gracias a la cooperación de los dueños del mismo, quienes le facilitaron un GPS para rastraer el lugar, como también a su destreza para enfrentarse a los delincuentes en una balacera y salir ilesos.