Sismo de magnitud 5.0 sacude La Libertad: Conoce AQUÍ el epicentro y hora exacta del sismo registrado HOY

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2025
Un sismo de magnitud 5.0 se registró en horas de la mañana de este domingo 9 de noviembre en La Libertad. Conoce los detalles de este último movimiento telúrico que alertó a la ciudadanía.
Sismo de 5.0 en La Libertad
Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, se registró a las 08:42 a.m., mientras muchos siguen descansando como es común en un domingo. Con una magnitud de 5.0 y se registró a 77 kilómetros al Suroeste de Salaverry, Trujillo, en La Libertad.
El movimiento se registró en una profundidad de 35 kilómetros y tuvo una intensidad de III - IV Salaverry, según el primer reporte sísmico sucedido en la Ciudad de la Eterna Primavera. Además, se precisó que la latitud fue de -8.60 y una longitud -79.56.
Por su parte, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a través del reporte N° 737-2025-INDECI/COEN detalló que el epicentro se registró en el mar peruano.
Además, según los datos del módulo de monitoreo y análisis este fue calificado bajo en rango de color amarillo, categoría media en la escala de magnitudes de sismos. Sumado a ello informaron que el sismo fue "percibido leve por la población. No se reportan daños al momento".
Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicó que tal registro no ha generado tsunami en el litoral peruano descartando reacciones operativas frente a tal movimiento.
Recomendaciones durante sismos
Como se recuerda, el Perú se encuentra en un territorio de alto movimiento de las plazas tectónicas por encontrarnos en la zona denominada como 'Cinturón de Fuego del Océano Pacífico', lo que generar movimientos recurrentes.
En ese sentido se recomienda mantener la calma, alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer, de no poder usar una salida cercana se debe buscar un espacio seguro. Es mejor no realizar llamadas, pues las líneas se saturan en esa clase de eventos, por lo que se aconseja enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.
Asimismo, se debe mantener alejado de las ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico y no dejar de apoyar a menores de edad, adultos mayores y personas discapacitadas.
Estas son las recomendaciones ante un nuevo sismo que se ha registrado en Trujillo, La Libertad, de magnitud 5.0 como parte de un movimiento que vino desde el mar peruano.