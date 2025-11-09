Zelenski no teme a Trump: Asegura que son "amigos" y agradece intervención del rey Carlos III

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En una reciente entrevista ofrecida a un medio británico, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que no tiene temor hacia su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Uno de los motivos que ofreció es que el rey Carlos III de Inglaterra le permitió crear lazos y gracias a eso, son "amigos".

Trump impone miedo en algunos líderes

Pese a esta aseveración del mandatario ucraniano, aceptó para The Guardian que cuando se encontraron en Washington en febrero último, la reunión fue tensa. Esto cambio en la última que tuvieron junto a líderes de la OTAN en la capital del país norteamericano.

"Todos en el mundo le temen. No... no somos enemigos de Estados Unidos. Somos amigos. Entonces, ¿por qué habríamos de tenerle miedo? Trump fue elegido por su pueblo. Tenemos que respetar la decisión tomada por el pueblo estadounidense", sostuvo Zelenski.

Europa teme la palabra "escalada". Consideran cualquier respuesta como una escalada, pero Rusia percibe las respuestas no violentas e intelectuales como una debilidad, - Zelenski en una entrevista con The Guardian



Otras declaraciones del presidente:



👉 Rusia atacará a otro país... pic.twitter.com/dvGke3ptQF — Tte.Dan 🪖 (@kozako01) November 9, 2025

Para conseguir una cercanía con el inquilino de la Casa Blanca, el líder ucraniano reconoció la intervención del monarca del Reino Unido. Mencionó que en la visita que realizó el mandatario estadounidense a Londres, tuvo una conversación privada con Carlos III en la que hablaron de él.

"No conozco todos los detalles, pero tengo entendido que Su Majestad envió algunas señales importantes al presidente Trump. Su Majestad es muy sensible con nuestro pueblo. Quizás sensible no sea la palabra adecuada. Es muy comprensivo", indicó.

Rusia planea expandir la guerra

Zelenski se refirió al conflicto que su país sostiene con Rusia y acusó al Kremlin de querer llevar el conflicto más allá, incluso tocando las puertas de Europa occidental. Según su análisis, esto podría ocurrir sin la necesidad de completar su campaña en Ucrania, abriendo otro frente con algún miembro de la OTAN.

"Creo que sí. Puede hacerlo. Debemos olvidar el escepticismo generalizado en Europa de que Putin primero quiere ocupar Ucrania y luego ir a otro lugar. Puede hacer ambas cosas a la vez", mencionó.

No obstante, cree que el presidente ruso se encuentra en un "callejón sin salida" y que el éxito de su guerra está lejos de ser real. "Estos fracasos podrían llevarlo a buscar otros territorios. Es muy difícil para nosotros, pero estamos en casa y defendiéndonos".

