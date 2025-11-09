Surco en alerta: Sujeto deja explosivo y mensaje extorsivo en condominio cerca a Base Aérea Las Palmas

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En pleno estado de emergencia, el distrito de Surco se encuentra en alerta luego de que sujeto deje un material explosivo y un mensaje con amenazas en las inmediaciones de un condominio.

Sujeto siembra el terror

Un nuevo caso de extorsión azota a la capital. Esta vez a tan solo dos cuadras de la Base Aérea Las Palmas, específicamente en el jirón Santo Cristo, en el distrito limeño de Surco, una residencia llamada Florencia ha sido víctima de la criminalidad.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto, la madrugada del último sábado 8 de noviembre, cerca a las 2 y 6 de la mañana, un hombre se acerca y cruza la vereda en dirección a la puerta y aparentemente dejaría algo, para posteriormente huir corriendo, este habría descendido de una moto.

Vale indicar que, justo a esa hora se registró una explosión el cual habría sido menor que a su vez habría explotado en la fachada de este mencionado condominio surqueño.

Adicionalmente, este acto estuvo acompañado de un mensaje extorsivo el cual estaría dirigido a uno de los residentes que viven dentro de esta residencia.

Vecinos se encuentran en alerta

Producto de este suceso, los vecinos del lugar se encuentran en alerta debido a que se produce cerca del Cuartel General de la Fuerza Aérea del Perú.

Al no tener conocimiento de cuándo podría volver a suceder un hecho así, no quisieron conversar con la prensa debido al temor que tienen de que existan repercusiones que atentan contra ellos o sus propias familias.

Vale recordar que, este mismo año un caso similar se registró, pero aquella vez en el distrito de Los Olivos en el que otro condominio también fue víctima de este tipo de amenazas extorsivas.

De acuerdo a información recopilada por 24 Horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que los mensajes que se dejaron confirman que estarían dirigidos a una de las vecinas del edificio.

Tras las indagaciones, la víctima dio a conocer que su pareja cuenta con una deuda con un hombre que purgaría condena en Estados Unidos por lo que los efectivos policiales no descartan que se trate de un caso de gota a gota.

Se concluye que, un condominio en el distrito limeño de Surco se encuentra en alerta luego que, la madrugada del último sábado 8 de noviembre, un sujeto fue captado por las cámaras de seguridad dejando un explosivo en la puerta junto a un mensaje extorsivo. Este hecho se suscitó a pocas cuadras de la Base Aérea Las Palmas.