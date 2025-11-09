Voraz incendio se registra en fábrica en San Juan de Lurigancho: Más de 20 unidades de bomberos atienden la emergencia

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones se viene registrando en la zona de Canto Grande, a la altura de la estación San Carlo, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Al lugar de la emergencia se han apersonado más de 10 unidades de bomberos a fin de sofocar las llamas de fuego.

Nuevo siniestro azota la capital

Una nueva emergencia se viene suscitando en la capital, la tarde de este domingo 9 de noviembre, en esta ocasión en la avenida Los Mangos 169, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Canto Grande.

De acuerdo información vertida por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) este incendio de código 3 se reportó a las 5 y 18 de la tarde.

Las imágenes en redes sociales muestran una gran cantidad de humareda en el sector por lo que los hombres de rojo, que son más de 60, vienen realizando las labores respectivas para sofocar y controlar el siniestro.

Además, hasta el momento más de 20 unidades de bomberos han llegado hasta el lugar de los hechos para sofocar el fuego en las inmediaciones de una fábrica y evitar que se propague más debido a que se encuentra junto a un colegio Innova y la estación San Carlo.

De acuerdo a información preliminar, residentes de la zona han reportado explosiones y están alertas porque temen que las llamas de fuego alcancen a sus viviendas.

Mapa con la ubicación exacta del incendio en San Juan de Lurigancho

El epicentro del incendio

De acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa, el epicentro del siniestro es una fábrica de thinner, promedio de cada 20 minutos se escucha una explosión, todo ello complica la labor de los bomberos voluntarios.

El material tóxico que se encuentra en el interior de este almacén ha provocado explosiones. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) retiró al gran número de civiles que se encontraban cerca al lugar debido a que los hombres de rojo necesitan más espacio para sofocar el fuego.

Además, serenos distritales y agentes policiales son los que están apoyando a los bomberos para controlar esta terrible emergencia. Una de las vecinas, en diálogo con nuestro medio, denunció la falta de presencia de fiscalizadores ante este tipo de sucesos. Deslizó que podría tratarse de una entidad clandestina y exigió la presencia del alcalde del distrito, Jesús Maldonado.

Se concluye que, un incendio de código 3 se viene registrando en una fábrica de thinner ubicado en la avenida Los Mangos 169, en el distrito de San Juan de Lurigancho.